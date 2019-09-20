高一就能上大學！忠明高中、東海開16堂課任你選

2019-09-20 22:43 聯合報 記者 聯合報 記者 喻文玟 ╱即時報導



108課綱上路，「自主學習」是最大改革特色。台中市忠明高中領先中彰投各高中，和東海大學合作16堂課，培養學生「自主性、移動力」，高一學生每週五中午自己搭公車到東海上課，課程琳瑯滿目，有個人理財、日語、環境永續、漫威電影認識機器人等。

「完全放手，校外上課，需要家長簽同意書！」今天是忠明高中第一次高一學生「移地上課」，學生們中午12點50分到步行5分鐘到台灣大道「科博館站」等公車，10站就到東海大學，公車10公里又免費。教務主任陳建銘說，讓學生搭公車去大學上課一定是「全國首創」，這是忠明地理位置的絕佳優勢。

108課綱每名學生每周安排3堂「彈性學習課程」，各校為了這3節課，都傷腦筋。忠明校長張永宗說，學生從國三升高一，要他們立即擁有「自主學習能力」需要引導；108課綱老師要準備很多選修課，已經夠累了，結合大學資源開課，打開「興趣的開關」。

忠明、東海這學期首次合作，16堂選修課以「引導、體驗、認識」為概念，課程橫跨文、法、商、理、工，琳瑯滿目。例如「個人理財」、「義大利開胃小點廚藝示範」，非常生活化。

忠明學生林旻芯選修「社會學怎麼想」、「樂學日語」、「口譯大揭密」。她對社會學有興趣但一無所知，喜歡看日劇想學日語，口譯也是興趣，可能有「錢途」；國中「填鴨式教育」都待在教室，到大學上課耳目一新，「能早熟、學穩重」。

學生吳芃萱說，108課綱「自主學習計劃」好似培養獨立思考，安排到大學上課非常棒，高中生很難接觸大學課程、上課方式，她選基因改造和自然保育，因未來想讀醫療類科系，盼先累積基礎，另也選「口譯大揭密」感覺實用性高。