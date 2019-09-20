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對災害本質缺乏理解，只能相信天罰應報觀

BBC： 陸連拔台友邦 與這4件事有關

鵝雞鴨同籠齊赴黃泉 彰化縣有人住處養鵝感染禽流感

2019-09-20 19:22聯合報 記者何烱榮╱即時報導

鵝雞鴨同籠飼養，鵝死後雞鴨一起升天。北斗鎮1名男子在住家後院搭高架式鐵籠，飼養鵝、土雞、火雞、紅面番鴨共31隻，日前原本經常呱呱叫的鵝群突然病魘魘，有10隻鵝陸續倒下，他趕緊向鎮公所通報。彰化縣動物防疫所所長董孟治今天說，已確診感染H5N2高病原性禽流感病毒，這是彰化縣鵝禽流感的首例。

董孟治說，防疫人員到這名飼主已到住處撲殺活存的7隻土雞、2隻火雞、3隻紅面番鴨，清場後全面消毒，附近直徑1公里範圍有12場養禽場，全面監測採樣，並加強周邊環境消毒工作。

「全台很少接到住家通報飼養的家禽感染禽流感案例，在彰化縣是第2例，第1例發生在2015年間鹿港鎮有人在庭院飼養50隻土雞，也是感染H5N2禽流感。」董孟治說，彰化縣今年已發生14場禽流感案例，也是第1例鵝禽流感，全台常見的禽流感以雞、鴨為主，鵝很少見。

北斗鎮有1名男子在住家經營事業，庭院空間很大，他搭建1座高架式大鐵籠，籠內飼養鵝、土雞、火雞、紅面番鴨共31隻。籠內有13隻鵝，日前陸續出現鵝病魘魘現象，接著一隻隻倒起不起，死了10隻，飼主17日向鎮公所通報，由獸醫師轉知防所。

董孟治說，防疫人員將最後的3隻鵝送驗，因飼主飼養家禽除自己宰殺食用，也會分送親友，所以籠內的土雞、火雞和紅面鴨都禁止移動。19日下午，農委會家禽衛生試驗所通知確認鵝感染H5N2高病原性禽流感病毒，昨天防疫人員到飼主住處撲殺清場後消毒，最快6個月後經環境監測與採樣，確定已無病毒後才能恢復飼養。

董孟治說，2015年台灣發現H5N2病毒後，已成普遍的禽流感病源，時序已入秋，氣溫逐漸降低，日夜溫差大，容易導致家禽免疫力下降，增加罹病的機會，養禽業者應落實場區各項生物安全措施，適時調整禽舍通風設備，嚴禁閒雜人車等進出禽舍，並在禽舍出入口設置消毒踏槽。

彰化縣首見民眾在住家庭院自養的鵝感染H5N2亞型高病原性禽流感，防疫人員到民眾住...
彰化縣首見民眾在住家庭院自養的鵝感染H5N2亞型高病原性禽流感，防疫人員到民眾住處撲殺後消毒。照片／動防所提供
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彰化縣首見民眾在住家庭院自養的鵝感染H5N2亞型高病原性禽流感，防疫人員到民眾住...
彰化縣首見民眾在住家庭院自養的鵝感染H5N2亞型高病原性禽流感，防疫人員到民眾住處撲殺活存的家禽。照片／動防所提供
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禽流感H5N2

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