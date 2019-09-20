緞帶王APP上線！導覽A好康統統有 將串聯中部遠距行銷
彰化縣彰濱工業區緞帶王觀光工廠建構新科技2.0智慧導覽App今天啟用，緞帶王觀光工廠總經理吳世長也是彰化旅遊產業協會理事長，他表示，未來希望將APP串聯彰化縣的觀光工廠、休閒農場、飯店旅館等，共同行銷，以打團體戰的方式行銷觀光產業，吸引遊客做深度旅遊。
彰化縣長王惠美、外交部中部辦事處長宋子正等人今天也參加緞帶王觀光工廠智慧導覽app啟用典禮，現場還有多家彰化縣內觀光工廠參與商品展示，包括華新MASK創意生活館、愛玩色創意館、興麥蛋捲烘焙王國、水銡利廚衛生活村、卷木森活館、台灣玻璃館等業者進行交流活動。
王惠美說，彰化縣有非常多隱形冠軍產業，緞帶王就是成功一例，一路從傳產發展到現在的觀光工廠，過去只銷往國外的織布產品，現在則將產品在博物館展示，並開發許多DIY產品，此次爭取到經濟部服務業創新研發計畫(SIIR)補助建構APP，除了有觀光工廠資訊介紹，也連結鹿港地區及附近觀光工廠，為地方行銷。
王惠美說，為了行銷在地，縣府也推動「嬉遊蓋有趣」活動，透過學校與家長帶著孩子來認識地方產業文化特色。
彰化縣觀光工廠共有14家，吳世長說，緞帶王發展智慧APP不只要行銷彰化，也希望能結合鄰近南投與台中的觀光資訊，行銷中台灣，未來也能爭取更多日本等國際觀光客，智慧導覽APP不僅是個電子商務整合平台，也內建虛擬實境AR遊戲，可讓遊客於廠區內尋找織寶合照，還有導覽解說功能，也設計每日刮刮卡等活動，提供各業者最新優惠，吸引民眾前往，一起創造觀光商機。
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