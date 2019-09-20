緞帶王APP上線！導覽A好康統統有 將串聯中部遠距行銷

2019-09-20 18:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣彰濱工業區緞帶王觀光工廠建構新科技2.0智慧導覽App今天啟用，緞帶王觀光工廠總經理吳世長也是彰化旅遊產業協會理事長，他表示，未來希望將APP串聯彰化縣的觀光工廠、休閒農場、飯店旅館等，共同行銷，以打團體戰的方式行銷觀光產業，吸引遊客做深度旅遊。

彰化縣長王惠美、外交部中部辦事處長宋子正等人今天也參加緞帶王觀光工廠智慧導覽app啟用典禮，現場還有多家彰化縣內觀光工廠參與商品展示，包括華新MASK創意生活館、愛玩色創意館、興麥蛋捲烘焙王國、水銡利廚衛生活村、卷木森活館、台灣玻璃館等業者進行交流活動。

王惠美說，彰化縣有非常多隱形冠軍產業，緞帶王就是成功一例，一路從傳產發展到現在的觀光工廠，過去只銷往國外的織布產品，現在則將產品在博物館展示，並開發許多DIY產品，此次爭取到經濟部服務業創新研發計畫(SIIR)補助建構APP，除了有觀光工廠資訊介紹，也連結鹿港地區及附近觀光工廠，為地方行銷。

王惠美說，為了行銷在地，縣府也推動「嬉遊蓋有趣」活動，透過學校與家長帶著孩子來認識地方產業文化特色。