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扶輪社友捐設備 台中四德國小學生學英語效率提高了

2019-09-20 14:38聯合報 記者黃寅╱即時報導

「哇，真好玩！」台中市霧峰區的四德國小小朋友今天首次在「智慧英語教室」體驗用平板電腦做答、玩VR虛擬實境和行動闖關，因為好玩、新奇，他們都感覺學習效率提高了。

難得的是，這間智慧英語教室是由台中市南門扶輪社社長、日誠空調公司總經理林耀清和社友今網資訊公司董事長林啟聖等人以及國際扶輪社3461地區聯合捐贈74萬元協助成立，也是四德國小100周年獲得的一項珍貴賀禮，上午正式啟用。

四德國小的學生和扶輪社友們共同體驗藉由平板電腦的聯網方式答覆英語測驗，不僅答題方式變輕鬆了，誰答對了、有幾人答對，所有的結果都立即顯示在更大的螢幕上，一目了然，充分活化了英語教學。

校長陳世穎說，受贈費用用在設置高階無線網路環境、行動學習校園網站、虛擬實境主機、智慧教室軟體平台、網路儲存伺服器等，並結合教育局補助的班級觸控式互動螢幕，成立了這間多功能智慧英語教室，讓師生之間的英語教學互動變得非常科技化、人性化，也讓教學現場變得非常活潑。

林耀清說，他經常出國時遺憾自己英語沒學好，還得透過翻譯，但英語仍是目前最重要的語言，小朋友有了這間教室，平常有了更好的學習環境。前地區總監也是台中市前副市長的張光瑤也說，這樣的學習已是未來趨勢，不僅硬體重要，如何學習的軟體更重要。

在國外居住多年、英語流利的社友劉偉傑也說，看到小朋友能馬上使用、順利學習，他和社友們都感到欣慰，而這就是國際扶輪社服務社會的精神，未來社友們還會共同為社會盡更多的心力。

台中市南門扶輪社社長林耀清（中右）和社友們，以及國際扶輪社3461地區聯合捐贈7...
台中市南門扶輪社社長林耀清（中右）和社友們，以及國際扶輪社3461地區聯合捐贈74萬元協助四德國小成立「智慧英語教室」。記者黃寅／攝影
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台中市霧峰區的四德國小小朋友今天首次在「智慧英語教室」體驗用平板電腦做答。記者黃...
台中市霧峰區的四德國小小朋友今天首次在「智慧英語教室」體驗用平板電腦做答。記者黃寅／攝影
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台中市霧峰區的四德國小小朋友今天首次在「智慧英語教室」體驗用平板電腦做答。記者黃...
台中市霧峰區的四德國小小朋友今天首次在「智慧英語教室」體驗用平板電腦做答。記者黃寅／攝影
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台中市南門扶輪社社長林耀清和社友們，以及國際扶輪社3461地區聯合捐贈74萬元協...
台中市南門扶輪社社長林耀清和社友們，以及國際扶輪社3461地區聯合捐贈74萬元協助四德國小成立「智慧英語教室」。記者黃寅／攝影
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台中市南門扶輪社社長林耀清（左）和社友們，以及國際扶輪社3461地區聯合捐贈74...
台中市南門扶輪社社長林耀清（左）和社友們，以及國際扶輪社3461地區聯合捐贈74萬元協助四德國小成立「智慧英語教室」。記者黃寅／攝影
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