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影／半山夢工廠上梁 阿凡達生命樹將成觀光秘密武器

2019-09-20 13:07聯合報 記者江良誠╱即時報導

樹德企業投資南投，在南崗工業區打造全台第一座平埔族南島語文化館「BABBUZA半山夢工廠」，同時設計高達38公尺的阿凡達生命樹，今天舉辦上梁儀式，預計明年底完工啟用，除了可從樹心探索垂降大冒險、體感攀岩、脈落葉迷宮等都遊玩設施，還有40多家廠商進駐，成為結合教育文化、時尚餐飲、生活品味的「學旅工廠」，為南投創造1000個就業機會。

半山夢工廠位在南崗工業區工業南投路，廠區就像超過1萬5000平方公尺的巨大盒子，歷時7年的醞釀構想策畫，在前年動土施工，投資金額超過6600萬元美金，複雜、浩大的工程即將接近完成，渴望成為中部新地標。今日是封頂前最重要的上梁、安座儀式，負責設計的澳洲建築團隊Williamson Architects也特地來餐。

樹德企業董事長吳宜叡說，夢工廠設計案為了落實台灣建築法規，交給了國內大雋聯合建築師事務所做跨國合作設計案，與澳洲WA建築師事務所、加拿大RJC事務所首席結構技師Robert Koller及台灣銓興營造合作，是成功的跨國合作案。

以「生命樹夢工場」為主題，設有全世界最高的室內木構造生命樹，由4000片帷幕窗打造成的樹葉飄落，營造出以「南島文化」為底蘊的文化館及全國面積最大的觀光工廠，也是標榜可呼吸的廠房建築，將申請美國綠建築的「LEED」及台灣綠建築的「EEWH」的「黃金級雙認證」。

建築中央的公共裝置藝術巨型生命樹，高達30.8米，由380公尺長4個環樹步道所環繞而成，創作出在結構非常複雜的阿凡達生命樹上，可進入樹心探索垂降、體感攀岩、脈落葉夢裡迷宮等都遊玩設施。不只是一個吸引眼球的建築，經由屋頂、外牆光影交錯，欣賞到讓人驚嘆的各種巧思。

「BABBUZA半山夢工廠」高達八層，涵蓋國際型表演會議廳、學旅工廠、南島文化館、文創設計平台等多元「灣島文化」的場域。預計明年第四季啟用，將有主題餐廳、品牌製造、咖啡書屋、食農市集、手作選物、親子餐廳、DIY體驗等40家以上的廠商進駐。

半山夢工廠今天上梁封頂，將打造世界最高的室內木構造生命樹，成為南投觀光的秘密武器...
半山夢工廠今天上梁封頂，將打造世界最高的室內木構造生命樹，成為南投觀光的秘密武器。記者江良誠／攝影
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半山夢工廠今天上梁封頂，將打造世界最高的室內木構造生命樹，成為南投觀光的秘密武器...
半山夢工廠今天上梁封頂，將打造世界最高的室內木構造生命樹，成為南投觀光的秘密武器。記者江良誠／攝影
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樹德企業在南崗工業區設計半山夢工廠，將結合教育、觀光成為新的學旅工廠。記者江良誠...
樹德企業在南崗工業區設計半山夢工廠，將結合教育、觀光成為新的學旅工廠。記者江良誠／攝影
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南投縣長林明溱的人在鋼梁上簽名，希望夢工廠盤基永固，也帶動南投觀光。記者江良誠／...
南投縣長林明溱的人在鋼梁上簽名，希望夢工廠盤基永固，也帶動南投觀光。記者江良誠／攝影
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