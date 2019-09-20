爭取年輕票 藍組刺客聯盟、綠有台派年輕人結陣線

2019-09-20 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



洪慈庸（前排左）、陳柏惟（前排右二）及林昶佐等人，正在規劃集結「抗中保台」台派年輕參選人，聯合競選。圖／陳柏惟提供 分享 facebook 明年總統、立委大選，年輕選票成關鍵。號稱韓流的五虎將之一的「最強菜販」林佳新參選台中市第一選區立委選戰，爭取國民黨徵召，他今天接受、參選大里太平立委選舉的台中廣播總經理莊子富「子富有約」專訪，合商組刺客聯盟；台中市立委第二選區台灣基進參選人陳柏惟、從時代力量退黨的台中市第三選區現任立委洪慈庸，以及台北市立委第五選區（中正、萬華）現任立委林昶佐正在規劃以「台派大團結，本土齊過半」的前提結盟，集結「抗中保台」台派年輕參選人，聯合競選。

林佳新來自於雲林農家，有著不少粉絲，經常上節目替農民發聲，也因曾批判農糧署挨告，他在今天上午到到台中廣播，接受參選大里太平立委選舉的台中廣播總經理莊子富「子富有約」專訪。他和莊子富都是素人，沒有什麼太大的資源和包袱，這也是優勢，來無所求，單純為基層的民眾想要拚拚看，山海屯一起努力。

莊子富表示，兩個人都是刺客，也是素人，都是因為看見周遭基層的朋友這幾年來苦不堪言，都是為了廣大的討厭民進黨的聲音而挺身而出，而年輕人都不畏戰，讓鄉親多一個新的選擇。兩個小蝦米需要集結更多力量，欲扳倒大鯨魚，而帶給小蝦米力量的就是韓國瑜市長。

莊子富指出，盼用空戰方式，打出不一樣選戰，除了基層經營外，會提供政策，做政策辯論等，力拚現任立委，現任做久有包袱，民進黨這三年讓人民過苦日子，這也是年輕人參選人比較了解基層、庶民的需求，比較接地氣。

陳柏惟表示，小黨選舉需要互相幫忙、若中國派政治人物新生代叫韓國瑜、顏寬恒，台派新生代是林、洪、陳，「我想選民眼睛是雪亮的」。結盟以「台派大團結，本土齊過半」為前提，號召抗中保台年輕參選人聯合競選，合作方式可以透過年輕人強項，也就是在網路上增加聲量打空戰，跨區聯合造勢，也可以陪同蔡英文總統掃街等，方式很多元。