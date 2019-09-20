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台中「懸日」今最後一天 2天吸3000人追美景

2019-09-20 11:30聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

台中懸日美景今天最後一天，吸引大批人潮觀賞，警方呼籲注意安全。圖／台中市警察局提...
台中懸日美景今天最後一天，吸引大批人潮觀賞，警方呼籲注意安全。圖／台中市警察局提供
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台中公益路出現「懸日」美景，吸引市民在公益路天橋駐足觀賞、拍照，不少汽車駕駛、機車騎士經過時，也停下來拍照，引發交通問題。台中市長盧秀燕要求加派警力，維護行人與交通安全。台中市建設局表示，公益路天橋有共有4面，每面可承受150名80公斤的成年人重量，安全無虞。

懸日是太陽在低仰角時，陽光穿過大氣層的路徑較長，顏色偏橘或橘黃，若太陽恰巧位於兩側高樓林立的街道中間，形成兩側高樓中間夾著太陽的壯觀景象；台中公益路懸日今天最後一天，盧秀燕在臉書呼籲欣賞美景，但也提醒注意安全。

台中市警察局表示，18-19日現場湧入3000人，聚集在公益路、英才路口的天橋處，要欣賞與拍攝懸日美景，警方派遣30名警力在現場執行定點勤務，20名警力在公益路沿線機車巡邏，同時派出交通警察大隊維護公益路沿線交通順暢。

台中市建設局強調，公益路天橋共有4面，每面面積約40平方公尺，可承受150名80公斤成年人的重量，天橋承重沒有問題；為避免人多擁擠，將派人在天橋出入口控管流量，以免發生危險。

警方表示，前兩天現場先後湧入3000人，集中在公益路、英才路口，多數人都想上天橋觀賞與拍照，但也有民眾、駕駛或騎士在馬路上直接拍照，呼籲賞景也要注意安全。

台中懸日美景今天最後一天，吸引大批人潮觀賞，警方呼籲注意安全。圖／台中市警察局提...
台中懸日美景今天最後一天，吸引大批人潮觀賞，警方呼籲注意安全。圖／台中市警察局提供
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懸日台中市

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