拿下世界技能競賽銅牌獎 建國科大兩校友光榮返母校

2019-09-19 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



彰化縣建國科技大學機械工程系畢業校友盧廷嘉、楊日昇參加第45屆俄羅斯奧林匹克世界技能競賽，榮獲「集體創作職類-銅牌獎」為國爭光，建國科大校長江金山說，非常感謝彰濱工業區股票上櫃公司健椿工業願意提供資金、工具、材料資助青年學生，讓他們無後顧之憂在世界競技舞台與世界各國好手競爭，企業與學校一起挺學生，讓人對技職教育更有信心。

盧廷嘉、楊日昇今天在培訓老師郭鴻耀陪同下榮耀返回母校，受到學弟妹們熱烈歡迎，健椿工業公司董事長葉橫燦、秀水高工校長劉丙燈、實習主任施忠良、建國科大董事長吳聯星都前來祝賀。

葉橫燦表示，他從年輕時就從基層做起，最後能在機械工業佔有一席之地，主要還是靠技術，他認為臺灣製造業要有國際競爭力，一定要重視技術的養成，他很感謝建國科技大學重視技職教育，一路扶持學生，讓學生有學習目標，也為企業培訓技能高超的優秀員工，共同提升臺灣工業製造技術水準，該企業願意全力相挺，為臺灣的技職教育發展盡點心力。

盧廷嘉與楊日昇自就讀建國科大機械工程系，即加入黑手老師傅周波老師指導的機械工廠技能競賽選手培訓室，曾榮獲第46屆全國技能競賽集體創作職類金牌、第44屆國際技能競賽國手選拔集體創作職類備取國手，畢業後亦持續以校友身分代表建國科大參加技能競賽，再拿下第48屆全國技能競賽集體創作職類金牌，兩人於去年10月通過國手選拔，與台科大學生黃紹玹組隊代表我國參加於俄羅斯舉行的第45屆奧林匹克世界技能競賽再得獎為國爭光。