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蚊子館？台中秋紅谷天坑變熱門景點今招商大咖都來了

2019-09-19 19:43聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台灣知名景點台中七期重劃區內的秋紅谷景觀生態公園，原為市府與建商簽訂台中國際會議及展覽中心開發營運，後因工程延宕中止開發，市府改建為景觀生態公園，建商超挖出現的天坑也化身為兼具休閒觀光與滯洪功能的人工湖，臨湖的經貿展演空間委外成為人氣餐廳，但2年前業者撤出後閒置至今。市府今年6月招商流標，被譏為「蚊子館」，今天舉辦招商說明會，租期5年，月租金18萬元起跳，地價稅每年近40萬元也由市府吸收，吸引包括統一、麥當勞、老四川、萊爾富、路易莎咖啡等知名連鎖餐飲參與。

秋紅谷在101年開放參觀，鋪設有多條的步道、遍植綠樹、草坪和觀景橋等環湖，還可接通臨台灣大道的A棟門廳、臨湖畔經貿展演空間等二棟建築物，吸引大批遊客到此一遊，尤其入夜後，秋紅谷周邊的七期豪宅燈光倒映湖面，美不勝收，吸引大批遊客。

臨台灣大道的A棟門廳由知名建商贊助作為公益展館，臨湖畔的經貿展演空間102年委外，曾紅極一時，成為排隊名店，業者在106年9月撤出秋紅谷，閒置至今。

林姓市民說，秋紅谷是知名觀光景點，他招待外地朋友夜遊國家歌劇院，再步行到秋紅谷走走，人潮真的很多，以前秋紅谷有一家特色餐廳，本想訂位，但要排很久就作罷，後來餐廳沒有營業，他很納悶「遊客這麼多，怎麼會經營不下去？」

台中市經發局說，秋紅谷曾獲全球卓越建設獎肯定，臨湖畔經貿展演空間102年招標，租期5年，去年底到期；市府在今年6月，針對台灣大道的A棟門廳、臨湖畔經貿展演空間等二棟建築物公開招標，租期5年，因招商期僅一個月，且沒有辦說明會流標，因此5日上網公告第二次招標，招商期拉長為二個月，並且在昨天舉辦說明會，11月4日截止投標。

台中市經濟發展局今舉辦秋紅谷附屬設施招商說明會。記者趙容萱／攝影
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台中市經濟發展局今舉辦秋紅谷附屬設施招商說明會。記者趙容萱／攝影
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台中市經濟發展局今舉辦秋紅谷附屬設施招商說明會。記者趙容萱／攝影
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生態公園建築蚊子館

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