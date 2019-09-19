藝術家返鄉創作 二水更有看頭

2019-09-19 18:57 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



彰化縣二水鄉11月即將舉辦一年一度的跑水節，二水鄉長蘇界欽為了讓二水更增添藝術氣息，特地找來在地青年藝術家宋文凱，要在今年跑水節搭建直徑有14公尺、高16公尺的巨型彩色天幕，除此之外，現在在二水火車站前已經可以看見小型天棚裝置藝術，白天有亮麗的色彩，晚上打上紫外線光，作品上的螢光顏料又展現出不同的風情。

在地青年藝術家宋文凱說，二水火車站前的舞台，每個周末都有藝文團體演出，但小舞台上方沒有遮蔽物，來表演的團體常常需要頂著烈日演出，這次的裝置藝術就是直徑有4公尺多的曼陀羅造型天棚，以萊卡布製成，有美麗的色彩還可遮陽。他說，以往這類藝術品只能在國外或是音樂節見到，這次搬到二水鄉來展出，就是想讓家鄉的人也認識這種藝術，還想驕傲的說，彰化縣二水鄉也有這種藝術品，「我們是Made in Taiwan 100%台灣製造」。