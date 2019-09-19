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重陽禮金比一筆 有公所人瑞加發1萬 有村長佛心再加500

2019-09-19 18:45聯合報 記者林宛諭╱即時報導

重陽禮金比一比，彰化縣府雖然今年65歲以上只發放1000元禮金，100歲人瑞則加碼發1萬元，而各公所福利不同，多數公所都加發500元，伸港鄉、大村鄉公所福利最好至少發2000元，百歲人瑞公所再加碼一萬，伸港蚵寮村長還加送500元，被號稱是最佛心的村。

彰化縣政府的重陽敬老禮金主要委由各公所發放，不過不少公所紛紛再加碼，最近都陸續發放中，縣府今年實施排富方案後的369重陽敬老禮金，65歲以上長者恢復成每人發放1000元，不過100歲人瑞每人1萬元，彰化縣府社會處長王蘭心說，今年百歲人瑞共有145人，而弱勢低收入戶及中低收入戶長者仍維持滿65歲每人3000元、滿80歲6000元、滿90歲9000元。

王蘭心表示，369重陽敬老金原編列7.42億元，經過排富方案調整後降至2.42億元，省下近5億元經費，可用於「中低收入戶老人生活津貼補助」、「兒少生活及醫療補助」、「特殊境遇家庭扶助」、「身心障礙者生活補助」、教育、消防、防洪排水等經費上，照顧更廣大民眾。

彰化市公所今天在介壽生活藝文館舉行重陽敬老系列活動記者會，彰化市長林世賢邀請101歲的百歲人瑞蔡金水，及六對分別已結婚滿60年鑽石婚、50年的金婚伉儷參與，為9月28日將舉辦的金婚表揚活動，10月6日舉辦的鑽石婚、白金婚、橡樹婚的聯合表揚活動暖身。

林世賢表示，重陽節，公所除了贈送15位百歲人瑞金鎖片(價值5100元)，也編列1100多萬元為2萬2000多名70歲長者再加碼敬老禮金500元。

而伸港鄉、大村鄉公所也都加碼發放百歲人瑞一萬元紅包，加上縣府的紅包，重陽節百歲人瑞可以領到2萬元，伸港鄉公所是65歲以上加碼2000元，蚵寮村長薛璧鈴還加碼500元，等於長輩共可領到縣府、公所、村長共3500元紅包；大村鄉公所是65歲到79歲2000元，80到89歲3000元，90到99歲6000元。

鹿港鎮長許志宏表示，鹿港鎮公所則編列630多萬元，發送65歲以上長者500元禮金，連同縣府1000元，長輩們共可領到1500元，本周開始陸續發放，首波發送的洛津里連任十屆的里長黃文秋也加送蛋糕，祝福長輩幸福快樂。

彰化市百歲人瑞加送金鎖片，彰化市長林世賢為101歲的人瑞蔡金水佩戴金鎖片。圖／彰...
彰化市百歲人瑞加送金鎖片，彰化市長林世賢為101歲的人瑞蔡金水佩戴金鎖片。圖／彰化市公所提供
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彰化市公所今天在介壽生活藝文館舉行重陽敬老宣傳活動，彰化市長林世賢邀請101歲的...
彰化市公所今天在介壽生活藝文館舉行重陽敬老宣傳活動，彰化市長林世賢邀請101歲的百歲人瑞蔡金水，及六對分別已結婚滿60年鑽石婚、50年的金婚伉儷參與，為9月28日將舉辦的金婚表揚活動，10月6日舉辦的鑽石婚、白金婚、橡樹婚的聯合表揚活動暖身。圖／彰化市公所提供
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鹿港鎮本周也開始陸續發放重陽禮金，首波鹿港鎮長許志宏發送發送65歲以上長者500...
鹿港鎮本周也開始陸續發放重陽禮金，首波鹿港鎮長許志宏發送發送65歲以上長者500元禮金，連同縣府1000元，長輩們共可領到1500元，洛津里里長黃文秋也加送蛋糕，祝福長輩幸福快樂。圖／鹿港公所提供
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