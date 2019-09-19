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募了60萬元 村上國小能聘外師了

2019-09-19 17:36聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

彰化縣長王惠美上任之後，積極鼓勵各國小推動雙語教育，彰化縣大村鄉的村上國小為發展英語特色課程，先在教員里設置了學校社區「航廈情境共讀站」，這學年更期望聘用外籍師資推動國際英語教育，但苦無經費，校長黃宏田四處向地方人士募款，終於募得60萬元，可支付3年外師經費。今天彰化縣長王惠美親自到學校頒發感謝狀給捐贈經費的地方人士，感謝他們對教育的無私奉獻。

村上國小校長黃宏田說，英語教育是學生未來邁向國際化最重要的工具，他不捨彰化的學生因為城鄉差距而少了英語學習環境，因此他積極在村上國小推動雙語教育。村上國小去年先在校園裡設置了「航廈情境共讀站」，打造逼真的機場模擬情境，還曾獲彰化縣最美共讀站第八名，並與附近的私立愛因斯坦雙語實驗小學建立「夥伴學校」，在今年3月跨校合作交流辦理英語闖關活動，但一直想聘用外師入校，是他認為必須進行的下一步。

黃宏田拜訪了在地的「台大花園農場」董事長賴顥澤，說明村上國小遭遇的困境，賴顥澤立刻允諾協助招募經費，耗時幾個月，就募集到60萬元，足以支應聘用外師的3年經費，只因為黃宏田認為「雙語教學不能一年就斷炊」，準備了三年經費至少讓孩子能維持三年穩定的教學，其中台南的「幸福扶輪社」會長林子玲就捐了30萬元，今天還特地從台南到彰化來接受學校的感謝狀。

王惠美今天也體驗了學校的「航廈情境共讀站」，模擬旅客到機場報到、出境的過程，她直誇學生的英語表現相當好，相當肯定村上國小對於英語教育的努力，也表示彰化縣將在年底成立兩處AI虛擬實境英語科技學習中心和辦理AI英語行動學習專案，並與Fullbright Taiwan學術交流基金會持續合作辦理英語教學助理計畫，讓縣內11所國中小學，搭配127所學校外師走讀和巡迴教學活動，希望提升縣內學童的英語能力，並打開學生的國際觀。

彰化縣長王惠美（二排右6）參訪村上國小的「航廈情境共讀站」，並與捐款支持外師計畫...
彰化縣長王惠美（二排右6）參訪村上國小的「航廈情境共讀站」，並與捐款支持外師計畫的地方人士合影。記者凌筠婷／攝影
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彰化縣長王惠美（左2）參訪村上國小的「航廈情境共讀站」，並現場模擬旅客在機場的英...
彰化縣長王惠美（左2）參訪村上國小的「航廈情境共讀站」，並現場模擬旅客在機場的英文對話。記者凌筠婷／攝影
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彰化縣長王惠美（左2）參訪村上國小的「航廈情境共讀站」，並現場模擬旅客在機場的英...
彰化縣長王惠美（左2）參訪村上國小的「航廈情境共讀站」，並現場模擬旅客在機場的英文對話。記者凌筠婷／攝影
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彰化縣長王惠美（中）親自頒發感謝狀給捐款給村上國小的地方人士，感謝他們支持國小雙...
彰化縣長王惠美（中）親自頒發感謝狀給捐款給村上國小的地方人士，感謝他們支持國小雙語教育。記者凌筠婷／攝影
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