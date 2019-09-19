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綠川五六橋實境解謎遊戲 暢遊台中古蹟

2019-09-19 17:02中央社 台中19日電

迎接全國古蹟日到來，台中市文化局今天宣布，從9月21日至10月13日推出「綠川五六橋」線上實境解謎遊戲，以臉書機器人帶領民眾穿越古今，漫遊台中文化資產景點。

每年9月第3個週末是全國古蹟日，文化局規劃自21日起到年底，舉辦系列活動，包括文化資產修復現場實地導覽、走讀、演講或調查研究成果發表等。

台中市文化局副局長曾能汀表示，全國古蹟日將到來，為使市民朋友有更多接觸親近文化資產的機會，這次古蹟日特別規劃實境解謎活動「綠川五六橋」，引領民眾穿越古今。

曾能汀指出，美好的城市需要新舊並存，據1934年發行的「台中市史」記載，綠川的整治與台中現代城市的發展密切相關，1905年綠川開始了最早的整治工程，就位於「五六橋」一帶、也就是今日的中山綠橋（新盛橋）附近。

曾能汀表示，「綠川五六橋」線上實境解謎遊戲自21日凌晨1時47分啟動，開放時間自9月21日至10月13日，為期21天暢玩實境遊戲解謎，採用臉書（Facebook）機器人與民眾互動，民眾將歷經閱讀歷史、穿越時空、實地造訪文化資產、遇見歷史人物及互動，並逐步推進遊戲情節，抵達謎底與遊戲終點。

文化局指出，搶先通關解謎遊戲的民眾，將可獲得以台中市徽圖樣設計的紀念杯墊或紀念明信片，數量有限，可從臉書粉絲專頁「綠川五六橋」參與遊戲。

綠川文化局文化資產

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