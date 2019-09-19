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老菸槍喉嚨卡卡嗓音有磁性竟是罹喉癌前兆

2019-09-19 10:15聯合報 記者趙容萱╱即時報導

78歲徐姓男子長年抽菸，愛唱歌的他近月來感到喉嚨卡卡，連說話帶磁性，直到出現吞嚥困難、喉嚨疼痛，驚覺大事不妙，到醫院就診，發現喉部會厭軟骨處有一2.5公分大的腫瘤，確診為喉癌第二期，嚇得他頻問「我還能再唱歌嗎？」他為保留說話及吞嚥功能，接受醫療團隊建議，選擇放射線治療７周，如今恢復健康，又能開心出門唱歌，醫師黃純惟也鼓勵他「可以考慮出道當網紅喔！」徐姓男子決定戒菸，直說「香菸真是『歹瞇啊』」。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部主治醫師黃純惟提醒，長年抽菸、喝酒、嚼檳榔，以及有家族癌症病史的男性，若出現喉癌的症狀，一定要提高警覺，若能早期治療，通常早期喉癌治癒率高達8成，但若到晚期，則治癒率降至5成左右，千萬不能輕忽。

黃純惟說，喉癌位居台灣男性癌症中第17位，可分為聲門癌、聲門上癌及聲門下癌，並以聲門癌最多，也是最容易早期發現的癌別；喉癌好發族群為40歲以上，且有抽菸、喝酒、嚼檳榔習慣的男性，當出現喉嚨卡卡合併頸部腫塊、聲音沙啞、吞嚥疼痛等症狀，就得當心可能與喉頭病變有關。

黃純惟指出，喉癌是頭頸癌中預後較好的癌症，治療包括手術切除、放射線治療和化學治療，可依患者狀況選擇單獨或合併使用，因徐伯伯罹患聲門上癌，經評估，透過放射線治療，除了可保留喉部的構造與機能，治療後也能經口發音，治癒率相當高，但若是喉癌晚期的患者，恐需透過手術切除合併放射線治療，才能根除惡性腫瘤。

亞大醫院耳鼻喉部主治醫師黃純惟替患者做鼻咽內視鏡檢查。（圖非當事人）圖／亞大醫院...
亞大醫院耳鼻喉部主治醫師黃純惟替患者做鼻咽內視鏡檢查。（圖非當事人）圖／亞大醫院提供
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癌症抽菸患者

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