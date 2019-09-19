網友淚推台中50元大杯芒果牛奶 老闆嘆：生意都被手搖店搶走

2019-09-19 10:47 聯合新聞網 綜合報導



夏日炎炎，大家最喜歡來一杯飲料消暑，日前一位女網友PO出一間位在台中的傳統果汁店，她購買了一杯700cc的芒果牛奶只要50元，而且果汁不加水和糖，非常划算，但老闆卻表示，現在很多人都喝手搖杯不喝果汁，生意越來越不好，讓女網友非常不捨，希望號召網友們一起去買果汁。

老闆在果汁店對面賣水果，才能做出很濃郁又不貴的水果汁。果汁示意圖，非本新聞果汁／ingimage 分享 facebook 日前一位女網友在論壇《Dcard》上分享一間位在台中市大墩路的傳統果汁店，她表示，購買了一杯700cc的芒果牛奶，其中果汁不加水也不加糖，而且價格還超佛心，只要50元，讓她直呼，「超濃郁、超好喝的」。

女網友表示，老闆是賣水果的攤商，每天都用自己賣的水果來打果汁，但他無奈的說，現在很多人都只喝手搖飲料不喝果汁，生意不好，連租金都賺不夠，讓女網友心疼表示，可能因為果汁店只是一個小攤販，沒什麼人會注意到。

女網友更說，當天她只購買了一杯芒果牛奶，但老闆還送她一杯哈蜜瓜鳳梨，說是隱藏版的不一定每天都有，要她一定要試試看，而且堅持不收她錢，讓她非常感動，「真心覺得很好喝，每天都要來一杯」。

文章一貼出馬上引起大批網友紛紛留言表示，「推！超級喜歡喝果汁，不喜歡喝手搖杯」、「超有心欸，這麼大一杯還很濃，下次有路過去喝」、「我比較喜歡喝果汁大於手搖」、「真材實料的果汁我超喜歡，台北都找不太到了」、「會想專程從台北下去台中買來喝」。