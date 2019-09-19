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南投縣國姓驛站要搬家 老街旁廣場重建俄式建築

2019-09-19 07:39聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣國姓鄉福龜村國姓驛站因是木造建築，921地震後興建至今近20年，已結構老舊且腐朽受損，當地國姓鄉公所有意將驛站移往國姓老街旁成功廣場，逾1200坪的廣場用地去年已完成徵收，將打造多功能觀光休閒場域。

國姓鄉公所指出，921地震後各地資源挹注，鄉內外商牽線俄羅斯，俄方視地方重建需求捐贈大量原木，除協助重新興建中小學，以俄羅斯建築風格打造的國姓驛站也應運而生，做為旅遊服務中心和農特產展售據點，來帶動災後地方產業發展。

但國姓驛站啟用至今已近20年，木造建築老舊且遭蟲蛀，更因台灣氣候潮濕，近年腐朽狀況加劇，保養維護不易，部分空間經整修仍未能復原，索性封閉禁用；加上驛站所在地並非公有地，每年得付租金，未來建物報廢則得拆屋還地。

國姓鄉長丘埔生說，國姓驛站早晚得另覓據點，因此與鄉代會努力籌措經費，去年斥資約6200萬元徵收國姓老街旁閒置30多年的兒童公園預定地「成功廣場」，同時清除地上違建物，近期則也獲客委會補助86萬元進行興建前期可行性評估。

而去年取得的廣場用地達1231坪，腹地不小，因此除規畫興建新國姓驛站做為產業行銷和觀光展售的平台外，也考量當地30多年來沒大型公園，將朝複合式的多元性休閒園區設計，提供給當地老幼和遊客可以運動遊憩的場所。

此外，丘也提到，為感念災後台俄間情誼，新驛站設計仍採圓頂、尖塔的俄羅斯建築風格，但考量耐久性會選擇其他建材取代原木，若通過可行性評估，預計將在3年內完工啟用，相信該建築的稀有性將能吸引觀光客打卡，帶動地方觀光。

南投縣國姓驛站921震後興建至今，結構老舊腐朽，公所規劃移往成功廣場，新建並打造...
南投縣國姓驛站921震後興建至今，結構老舊腐朽，公所規劃移往成功廣場，新建並打造成多功能休閒場域。記者賴香珊／攝影
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南投縣國姓驛站921震後興建至今，結構老舊腐朽，公所規劃移往成功廣場，新建並打造...
南投縣國姓驛站921震後興建至今，結構老舊腐朽，公所規劃移往成功廣場，新建並打造成多功能休閒場域。記者賴香珊／攝影
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建築災後老街地震

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