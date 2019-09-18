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擺脫克難車棚當廚房 社區長輩吃更健康

2019-09-18 17:28中央社 南投縣18日電

南投市福山社區提供長輩共餐服務，但料理廚房卻是利用活動中心空地放置的移動式車棚，環境簡陋又悶熱，經縣政府及市公所增建，新廚房今天啟用，盼提升餐點品質及共餐場次。

南投市福山社區發展協會民國103年成立社區照顧關懷據點，提供長輩關懷訪視、電話問安、健康促進、集中用餐，起初每週1天到現在3天，每次用餐人數達40人到50人，但廚房卻是移動式車棚，廚工媽媽做菜環境簡陋、風吹雨打，因此希望能增建一間室內廚房。

經南投縣政府、南投市公所挹注經費，嶄新廚房今天在社區活動中心落成啟用，國民黨立法委員許淑華、南投市長宋懷琳、南投縣政府社會及勞動處長林志忠等人出席，眾人參觀寬敞又乾淨的新廚房，除改善廚媽工作環境，也期盼提升餐點品質及增加共餐場次。

許淑華說，社區據點共餐服務是長照重要一環，廚房是共餐服務最重要設施，攸關餐點衛生及品質，廚房增建完成啟用後，將可大力提升據點服務品質；為使社區長輩更健康樂活，她會持續與縣府及市公所合作，在立法院為社區長輩爭取更多福利。

林志忠說，社區目前提供1週3個時段共餐服務，希望未來能提供6到10個時段，讓社區廚房發揮更大功能，提供長輩更優質長照品質，也讓長輩吃得更衛生、健康，縣府將補助經費。

許淑華長照

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