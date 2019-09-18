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海峽兩岸台中觀光產業論壇 盼行銷原民產業

2019-09-18 17:15中央社 台中18日電

第一屆海峽兩岸台中觀光產業論壇今天在台中市登場，應邀致詞的台中市原住民族事務委員會主委林益陸表示，希望能重視原住民觀光產業，讓各個原住民觀光據點恢復往日人潮。

第一屆海峽兩岸台中觀光產業論壇下午在台中市潮港城餐廳舉行開幕儀式，會中就「展望2020觀光產業新契機」、「兩岸觀光的興起、中挫與2020的展望」等議題進行討論。

林益陸表示，論壇中建議將原住民特色產業文化做規劃，列為重要的觀光地點之一，台中市原住民觀光產業也希望獲得重視，例如谷關、梨山、大雪山都有豐富的原住民特色產業，盼能恢復往日人潮，中市府也積極營造原住民藝文中心活化，還在霧峰光復新村設置原住民觀光產業聚點。

台中市經濟發展局主任秘書蔡珍珍指出，市府很重視今天的論壇活動，台中市政府努力拚經濟，不只原住民產業，還有其他產業，都希望能發光發熱，也期待透過這項論壇活動將台中市產業行銷出去。

原住民出身的台中市議員黃仁指出，台中擁有國際港口與機場，盼能將原住民的特色產業文化做規劃，列為重要觀光地點之一，推動原住民部落旅遊更是刻不容緩，將台灣最不為人知的部落秘境旅遊，透過論壇走入部落，認識這片土地，把部落旅遊變成生活中的一部分。

原住民台中市

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