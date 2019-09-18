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台中路平專案重劃標線 路邊停車格變小了

2019-09-18 16:02聯合報 記者喻文玟╱即時報導

台中市文心森林公園鄰大墩七街路邊停車格，施作路平專案後，因塗銷快慢車道分隔線，路...
台中市文心森林公園鄰大墩七街路邊停車格，施作路平專案後，因塗銷快慢車道分隔線，路邊車格重劃變小，市議員張耀中說，許多駕駛人反映經常壓線停車，停離路緣石太近，又會擦碰刮花車身。圖／張耀中提供
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路平專案之後，停車格縮小了！台中文心森林公園鄰大墩七街側的路邊停車格，今年施作路平專案後，塗銷快慢車道分隔線，路邊車格寬度減少15-25公分。市議員張耀中說，許多駕駛反映現在常壓線停車，停離路緣石太近又怕刮花車身；交通局表示，目前轎旅車、休旅車確實車體較寬，會重新檢討。

張耀中指出，依「停車格位與禁停標線之劃設原則」，小型車停車位需用白實線標繪，白線寬10公分，正常的一般平面車位寬2.5、長5公尺，文心森林公園、大敦七接路平後重劃停車格「縮水」，車位長度仍5公尺、寬度縮小剩2公尺。

記者訪查現行轎旅車、休旅車規格，多半車寬都在1.8Ｍ上下。張耀中表示，若劃寬度設剛好2公尺的車格，雖符合設置標準，但左、右平均只剩下10公分可供開門的距離，未來在設置路邊停車格時，停車管理處應考量路況的實際情形來劃設。

鄭姓駕駛人說，大墩七街的車格本來比現行的2公尺再寬闊一些，路平專案值得肯定，但未料車格縮水，他開休旅車，但怕內側碰撞到路緣人行道，幾乎都壓線在停車格上，尤其晚上視野不清，容易產生擦碰。

王小姐是新手駕駛，她說，車格太小停車距離不好抓，很怕內側撞到人行道，或右側乘客下車沒有緩衝空間。

交通局長葉昭甫表示，依道路交通標誌標線號誌設置規則第190條，小型車格劃設標準長5公尺，寬2至2.5公尺，目前大墩七街（文心路-惠文路）段小汽車格寬度皆符合劃設規定。

葉昭甫表示，目前台中市路邊車格多數以車寬2公尺規畫，但現在轎車及休旅車確實車體較寬，未來會更細心檢討在路側空間足夠前提下，適時加寬路邊車格。

台中市文心森林公園鄰大墩七街路邊停車格，施作路平專案後，因塗銷快慢車道分隔線，路...
台中市文心森林公園鄰大墩七街路邊停車格，施作路平專案後，因塗銷快慢車道分隔線，路邊車格重劃變小，市議員張耀中說，許多駕駛人反映經常壓線停車，停離路緣石太近，又會擦碰刮花車身。圖／張耀中提供
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台中市文心森林公園鄰大墩七街路邊停車格，施作路平專案後，因塗銷快慢車道分隔線，路邊車格重劃變小，許多駕駛人反映經常壓線停車，停離路緣石太近，又會擦碰刮花車身。圖／張耀中提供
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