南彰化有線電視一家獨大？ 立委洪宗熠：看多少繳多少

2019-09-18 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



網路媒體平台興起，有線電視收視戶去年「剪線潮」達11萬戶，今年9月有線電視用戶已經正式跌破500萬戶，立委洪宗熠長期推動有線電視費率調降「分組付費」，今天與中華電信彰化營運處率先宣布今天起全國MOD用戶可「頻道自由選」，有助提升消費者頻道選擇的主導權。

傳統有線電視費率長久以來居高不下，立委洪宗熠委員四年前參選政見提出「有線100、無線免費」訴求，雖提案修改「有線廣播電視法第44條及第50條條文修正草案」，經院會一讀通過，交付立交通委員會，目前仍躺在委員會內未審。

洪宗熠表示，全國除了金門、馬祖、澎湖和台南的有線電視費率由NCC直接審議，其餘都是地方縣市政府委員會每年審查，但目前許多頻道商、地方系統業者仍不願以消費者權益考量進行費率改革，使NCC原訂明年元旦起全面實施分組付費的政策，被迫再順延一年才實施。

洪宗熠也說，南彰化人口年齡偏高，許多鄉親平日的休閒娛樂就是「看電視」，但上百台頻道對鄉親而言沒有實際需要，而北彰因有業者競爭大打價格戰，最低平均每月收視費僅需240元，反觀彰南地區一家獨大，每月動輒超過500元的收視費用，讓人詬病，未來持續要求各縣市落實「有線電視分組付費機制」。