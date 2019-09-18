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南彰化有線電視一家獨大？ 立委洪宗熠：看多少繳多少

2019-09-18 14:27聯合報 記者林敬家╱即時報導

網路媒體平台興起，有線電視收視戶去年「剪線潮」達11萬戶，今年9月有線電視用戶已經正式跌破500萬戶，立委洪宗熠長期推動有線電視費率調降「分組付費」，今天與中華電信彰化營運處率先宣布今天起全國MOD用戶可「頻道自由選」，有助提升消費者頻道選擇的主導權。

傳統有線電視費率長久以來居高不下，立委洪宗熠委員四年前參選政見提出「有線100、無線免費」訴求，雖提案修改「有線廣播電視法第44條及第50條條文修正草案」，經院會一讀通過，交付立交通委員會，目前仍躺在委員會內未審。

洪宗熠表示，全國除了金門、馬祖、澎湖和台南的有線電視費率由NCC直接審議，其餘都是地方縣市政府委員會每年審查，但目前許多頻道商、地方系統業者仍不願以消費者權益考量進行費率改革，使NCC原訂明年元旦起全面實施分組付費的政策，被迫再順延一年才實施。

洪宗熠也說，南彰化人口年齡偏高，許多鄉親平日的休閒娛樂就是「看電視」，但上百台頻道對鄉親而言沒有實際需要，而北彰因有業者競爭大打價格戰，最低平均每月收視費僅需240元，反觀彰南地區一家獨大，每月動輒超過500元的收視費用，讓人詬病，未來持續要求各縣市落實「有線電視分組付費機制」。

中華電信溪湖服務中心經理李東明說，中華電信MOD用戶已有207萬戶，今年也有機會擺脫連續多年的虧損，過去頻道商將熱門和非熱門的頻道組合賣給民眾收看，今天起推出「頻道自由選」，消費者可以作主選擇需要的頻道，「看多少、繳多少」這也是全球趨勢。

立委洪宗熠（右）推動有線電視費率調降「分組付費」。記者林敬家／攝影
立委洪宗熠（右）推動有線電視費率調降「分組付費」。記者林敬家／攝影
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立委洪宗熠（中）今天與中華電信彰化營運鼓勵民眾自主選擇需要的頻道。記者林敬家／攝...
立委洪宗熠（中）今天與中華電信彰化營運鼓勵民眾自主選擇需要的頻道。記者林敬家／攝影
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