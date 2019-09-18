好大手筆！ 彰化1萬老人獲贈5千元有GPS功能運動智慧表

2019-09-18 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化縣65歲以上長者預估未來8年將突破20%進入「超高齡社會」，彰化縣政府為鼓勵長輩多運動，針對參加衛生局舉辦的體適能檢測等項目的長者，就可以領取每只價值5千元的運動智慧錶，全縣共將發放一萬只，從9月23日起到10月3日，只要接獲電話通知，就可以到縣內176個社區定點及27個衛生所領取。

這項列入前瞻計畫由經濟部補助的運動智慧表發放試辦計畫，是由經濟部專案補助，彰化縣共發放給65歲長者一萬只，在各縣市是最大規模，只要參加衛生局舉辦的體適能檢測的長者，就可以登記，由於智慧手表功能多、每只價值五千元，很快就額滿，讓很多向隅的長者興嘆不已，衛生局長葉彥伯說，只能寄望再下一波的補助了。

衛生局長葉彥伯說，這款運動智慧表不經手機，長者到戶外活動時，可以監測心跳，還能充當計步器，相關訊息可上傳平台，監測長者的體能狀況，同時還有ＧＰＳ衛星定位功能，將來甚至可以擴大功能，協助失智老人協尋。

葉彥伯說，經過調查，目前長者有4成使用手機，可用來供運動智慧表充電使用，至於未有手機者則請家人協助。

衛生局今天宣布發放運動智慧表的時程，葉彥伯提醒參加體適能檢測活動的長輩，接到衛生局或衛生所的電話通知，要記得攜帶健保卡、領取通知單、印章及統一發票5張至檢測社區或衛生所領取運動智慧表。

衛生局提醒，尚未完成成人健康檢查及四癌篩檢項目中任一項長者(非符合癌症篩檢資格者，則可免)，請盡速至衛生所或醫療院所完成，如無法確認篩檢是否完成，也可攜帶健保卡至鄰近衛生所進行查詢。