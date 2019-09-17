親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

柯媽支持參選2020？柯文哲急奔中選會向爸媽解釋

iPhone 11 Pro全球第一個開箱來了！外盒不再是白色

影／彰化縣農會投資蘆筍市場 種出頂級蘆筍每公斤1200元

2019-09-17 18:07聯合報 記者林敬家╱即時報導

台灣蘆筍大都仰賴進口，彰化縣農會看好「蔬菜之王」蘆筍需求大，4年前在埤頭鄉斥資千萬搭設網室種植約2公頃的蘆筍，今年雨水多，慣行蘆筍產量縮減至少一半，縣農會送到拍賣市場的價格居全國之冠，綠蘆筍近日每公斤達500元，是往年平均的2倍，白蘆筍植送北部百貨超市還能以1公斤1200元的頂級價格賣給消費者。

南彰化二水、溪州與芳苑等鄉鎮在民國5、60年代白蘆筍產量高，除了外銷蓬勃，農民賺進不少外匯，也供應地方知名蘆筍汁廠，但因病蟲害及用藥疑慮等問題，台灣蘆筍種植逐漸萎縮，目前台灣綠蘆筍有7成來自進口。

縣農會蘆筍示範區除了有台南1號、台南3號、台南4號本土品種，還有加州157、德國白蘆筍等，彰化縣農會蘆筍示範園場長張永坤說，白蘆筍需耗費人力須從土裡挖出，採收時間比綠蘆筍長，網室內炎熱，曾經室外37度，室內已達58度高溫，員工須清晨4點到9點採收，下午2點後再繼續工作到6點，相當辛苦。

台灣對於綠竹筍接受度較高，縣農會以「蘆屋」品牌銷售，纖細的極品綠蘆筍常被廳訂購作為壽司、手卷用料，因耗人工削皮，加上目前產量比往年少，近日拍賣價格達每公斤550元，而歐美高級餐廳常見的白蘆筍台灣也種出同樣優質品質，張永坤表示，本土白蘆筍若種出直徑2公分的粗度，可對切煎成美味料理，國內多家知名餐廳蘆筍都是由他們直送。

外界認為縣農會資源多，經營蘆筍園應輕而易舉，張永坤說，他原在輾米場銷售米，對蘆筍一竅不通，曾歷經網室被颱風摧毀，耗費過多有機肥卻賺不到錢的困境，蘆筍園為友善環境，原以礦物油、植物油對抗病蟲害，起初每天傍晚做到深夜，卻發現噴灑的時機點錯誤未起作用。

張永坤表示，蘆筍園將產品分6級包裝銷售，讓蘆筍對應到適合的客群，也是成功關鍵，目前與東南亞國家洽談外銷，台灣蘆筍品質禁得起考驗。

彰化縣農會蘆筍示範園場長張永坤種蘆筍種出心得。記者林敬家／攝影
彰化縣農會蘆筍示範園場長張永坤種蘆筍種出心得。記者林敬家／攝影
分享
蘆筍園內的蘆筍分為六級包裝銷售。記者林敬家／攝影
蘆筍園內的蘆筍分為六級包裝銷售。記者林敬家／攝影
分享
蘆筍示範園區業種起日本品種的紫蘆筍。記者林敬家／攝影
蘆筍示範園區業種起日本品種的紫蘆筍。記者林敬家／攝影
分享
彰化縣農會以「蘆屋」品牌銷售蘆筍。記者林敬家／攝影
彰化縣農會以「蘆屋」品牌銷售蘆筍。記者林敬家／攝影
分享

外匯農民

相關新聞

台俄版石虎列車新彩繪亮相 明從集集車站出發

2019-09-17 17:20

國姓搶成功推戰船20日登場 南投6公所參賽引戰火

2019-09-17 16:36

採用再生瀝青 台中推道路「燙平專案」

2019-09-17 15:12

重磅整軍！盧秀燕人事調整 有給職顧問錢怡君回新聞圈

2019-09-17 11:16

清泉崗門戶計畫 林佳龍：都拖半年了 盼中市府加速補件

2019-09-17 10:25

彰警所搬新家 擺脫民地爭議

2019-09-17 00:11

南投國姓公所20年機車汰舊 企業家贈12部

2019-09-17 00:08

台中偏鄉消防救護車 民間愛心救命

2019-09-17 00:04

大甲、清水火車站前廣場 被電動自行車占領

2019-09-16 23:59

種菜分散風險 青農找契作、種十字花科

2019-09-16 23:57

都想賭一把…高麗菜超種亮紅燈

2019-09-16 23:54

冠軍帽暴紅 艾登盼明年訪順澤宮

2019-09-16 23:47

腸病毒、流感疫情漸升 南投衛生局送肥皂教洗手

2019-09-16 19:11

彰化警方房事問題多 二水所後有大埔莿桐福興員南

2019-09-16 18:51

日月潭紅茶三度登上國宴殿堂 蔡英文親手搖珍珠奶茶

2019-09-16 16:26

還地於民後4年 二水分駐所終於落成

2019-09-16 15:57

空勤總隊齊拜大甲媽求壓轎金 祈求飛行員救人平安

2019-09-16 15:39

台中綠美圖引風遮陽 打造涼爽建築

2019-09-16 15:36

影／員林果菜市場成立60周年 周末逛滿額抽大獎

2019-09-16 15:19

森林中的美術館、圖書館！ 台中綠美圖動工了

2019-09-16 14:38

宮廟帽外交 挪威三鐵選手盼東奧後訪順澤宮

2019-09-16 14:33

「2019微創鳳凰成果展售 揪你一起逛市集」

2019-09-16 00:00

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

不堪虧損！北捷取消8折優惠 方案預計年底確定

2019-09-17 13:06

嘉義「世界搏茶會」閉幕 交通停車遊客數都被檢討

2019-09-16 19:05

小六生不認識國旗？ 議員憂：下一代不認識國家

2019-09-17 12:32

彰化警方房事問題多 二水所後有大埔莿桐福興員南

2019-09-16 18:51

台北市立動物園zoo mall規畫案出包 柯文哲：本來就該發脾氣

2019-09-17 10:37

竹縣號召千人騎單車 加碼兩場在地微旅行

2019-09-16 20:32

重磅整軍！盧秀燕人事調整 有給職顧問錢怡君回新聞圈

2019-09-17 11:16

重陽敬老金發放 雲林70歲以上長者2千元

2019-09-17 13:19

踢到鐵板！ 學甲區擬設動物保護敎育園區 地方反彈

2019-09-16 18:32

影／台南震災重建3年 第一棟完工重建公寓大樓今落成

2019-09-17 12:14

北市房屋稅明年降至0.6% 新北仍依規定維持1.2%

2019-09-16 19:25

柯市府挨批未盡溝通！後火車站商圈徒步區確定告吹

2019-09-17 13:38

蔡英文明天親赴雲林 勸進蘇治芬選立委

2019-09-16 18:31

採用再生瀝青 台中推道路「燙平專案」

2019-09-17 15:12

影／基隆火車站將建複合式停車場 西岸高架擬增匝道相接

2019-09-17 17:06

花蓮車站「洄瀾廣場」正式開幕 年營業額上看兩億

2019-09-17 16:07

竹市拉菲爾幼兒園爆超收費用逾期食品 遭罰15萬停招1年

2019-09-17 18:03

都想賭一把…高麗菜超種亮紅燈

2019-09-16 23:54

台南震災重建公寓大樓落成 賴清德提前到場低調祝福住戶

2019-09-17 16:06

太魯閣砂卡礑步道施工管制 23日起全線封閉到11月

2019-09-17 12:36

高雄人免費進澄清湖今天屆期 水公司：有共識續約3年

2019-09-17 17:01

高雄輕軌二階 17日起夜間試車

2019-09-16 23:39

世界首座美術館、圖書館共構 台中綠美圖動工

2019-09-16 23:30

岡山樂群村以住代護 釋5棟眷舍

2019-09-16 23:58

大甲、清水火車站前廣場 被電動自行車占領

2019-09-16 23:59

清泉崗門戶計畫 林佳龍：都拖半年了 盼中市府加速補件

2019-09-17 10:25

台南孔廟園區周邊髒亂不堪？議長直播斥市府「生病了」

2019-09-17 16:20

台南安平氣爆受災戶 里長請善心人士踴躍幫忙！

2019-09-17 13:42

里長大小聲／吳信坪 發揮業務精神爭取資源

2019-09-16 23:18

桃園無人自駕車 規畫年底上路

2019-09-16 23:25

台俄版石虎列車新彩繪亮相 明從集集車站出發

2019-09-17 17:20

台南「龍貓彩繪村」內正打造「大內小賣所」 年底開放

2019-09-17 10:01

一鍋媽媽味道的高麗菜排骨湯 獨居老人窩心過中秋節

2019-09-17 13:47

汐止大同路調整分隔島 增為4線車道紓解車流

2019-09-17 15:40

北海岸嚴查幼兒車為期1個月 防擠沙丁魚、超速

2019-09-17 09:19

「大港開唱」停辦 綠民代簽認同書救高雄藝文發展

2019-09-17 11:58

彰警所搬新家 擺脫民地爭議

2019-09-17 00:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top