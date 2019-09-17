影／彰化縣農會投資蘆筍市場 種出頂級蘆筍每公斤1200元

2019-09-17 18:07 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



台灣蘆筍大都仰賴進口，彰化縣農會看好「蔬菜之王」蘆筍需求大，4年前在埤頭鄉斥資千萬搭設網室種植約2公頃的蘆筍，今年雨水多，慣行蘆筍產量縮減至少一半，縣農會送到拍賣市場的價格居全國之冠，綠蘆筍近日每公斤達500元，是往年平均的2倍，白蘆筍植送北部百貨超市還能以1公斤1200元的頂級價格賣給消費者。

南彰化二水、溪州與芳苑等鄉鎮在民國5、60年代白蘆筍產量高，除了外銷蓬勃，農民賺進不少外匯，也供應地方知名蘆筍汁廠，但因病蟲害及用藥疑慮等問題，台灣蘆筍種植逐漸萎縮，目前台灣綠蘆筍有7成來自進口。

縣農會蘆筍示範區除了有台南1號、台南3號、台南4號本土品種，還有加州157、德國白蘆筍等，彰化縣農會蘆筍示範園場長張永坤說，白蘆筍需耗費人力須從土裡挖出，採收時間比綠蘆筍長，網室內炎熱，曾經室外37度，室內已達58度高溫，員工須清晨4點到9點採收，下午2點後再繼續工作到6點，相當辛苦。

台灣對於綠竹筍接受度較高，縣農會以「蘆屋」品牌銷售，纖細的極品綠蘆筍常被廳訂購作為壽司、手卷用料，因耗人工削皮，加上目前產量比往年少，近日拍賣價格達每公斤550元，而歐美高級餐廳常見的白蘆筍台灣也種出同樣優質品質，張永坤表示，本土白蘆筍若種出直徑2公分的粗度，可對切煎成美味料理，國內多家知名餐廳蘆筍都是由他們直送。

外界認為縣農會資源多，經營蘆筍園應輕而易舉，張永坤說，他原在輾米場銷售米，對蘆筍一竅不通，曾歷經網室被颱風摧毀，耗費過多有機肥卻賺不到錢的困境，蘆筍園為友善環境，原以礦物油、植物油對抗病蟲害，起初每天傍晚做到深夜，卻發現噴灑的時機點錯誤未起作用。