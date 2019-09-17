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田中稻草人藝術節今年不辦了 民眾直呼好可惜

2019-09-17 18:00聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

今年沒有田中稻草人藝術節！彰化縣田中鎮農會舉辦「稻草人藝術節」已經四年，今年本應舉辦第五屆，前幾年因為作品越來越精美，造型可愛搭配一旁深淺粉色的波斯菊田，吸引許多遊客全家大小出遊踏青，成為田中鎮在每年底的重要指標性活動，但今年卻因為經費不足，田中鎮農會宣布停辦，改辦小型音樂會，不少民眾聽聞此事，直說「好可惜」。

田中鎮「稻草人藝術節」連辦四年，每一年的作品都比前一年更精彩，去年的大鯨魚和八爪章魚模樣栩栩如生，吸引許多遊客前往欣賞、拍照。田中鎮農會曾招英表示，之前舉辦稻草人藝術節是為了讓台灣各地民眾都能夠看到田中的美，尤其田中鎮有「台灣米倉」之稱，稻米是田中鎮重要的產物，才想到要以稻草來製作裝置藝術，發展在地的文化特色，同時往年邀請中州科技大學景觀設計系的學生參與，也是提供學生一個表現的場域。

但是曾招英也透露，舉辦稻草人藝術節要耗費的人力和經費都相當多，在編織成藝術品之前，必須先到農民的田地中載運稻草，有些也必須花錢收購，並要曬乾、綑綁後才能交給學生製作成藝術品，同時也得趕著在稻米收割之後盡快整地、播下波斯菊種子，才能有美美的花田讓民眾欣賞，「舉辦一個活動，至少要準備大半年」，整個活動辦下來需要花上兩百多萬元，是筆不小的數字。

曾招英說，今年聽聞彰化縣政府能補助的款項額度不多，僅有幾十萬，「巧婦難為無米之炊，只好見好就收」，表示若要募到足夠舉辦稻草藝術節的金額，難度實在太高，因此決定停辦，去年的盛況成為絕響。田中鎮農會今年改在田中鎮的「老樹公園」舉辦音樂會，作為這一年收穫後圓滿的結尾。

彰化縣政府農業處副處長郭至善表示，往年田中鎮農會舉辦稻草人藝術節都是農業處協助籌款，但今年因為經費實在拮据，加上並未收到田中鎮農會遞交活動企劃書，因此不知因經費不足而決定停辦，並非縣府拒絕補助。

「田中稻草人藝術節」今年因為經費不足，決定停辦。圖／田中鎮農會提供
「田中稻草人藝術節」今年因為經費不足，決定停辦。圖／田中鎮農會提供
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「田中稻草人藝術節」往年有許多用稻草編織而成的藝術品，吸引許多遊客攜家帶眷而來。...
「田中稻草人藝術節」往年有許多用稻草編織而成的藝術品，吸引許多遊客攜家帶眷而來。圖／田中鎮農會提供
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彰化縣田中鎮農會舉辦「田中稻草人藝術節」，去年以童話故事為主題，吸引了許多遊客攜...
彰化縣田中鎮農會舉辦「田中稻草人藝術節」，去年以童話故事為主題，吸引了許多遊客攜家帶眷而來。圖／田中鎮農會提供
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彰化縣田中鎮農會舉辦「田中稻草人藝術節」，造型可愛的稻草熊搭配波斯菊花海，相當吸...
彰化縣田中鎮農會舉辦「田中稻草人藝術節」，造型可愛的稻草熊搭配波斯菊花海，相當吸睛。圖／田中鎮農會提供
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藝術節音樂會

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