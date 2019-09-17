台俄版石虎列車新彩繪亮相 明從集集車站出發
趕在集集小鎮藝術節前，一度引發熱議的石虎列車，新的彩繪圖象已經完成，日管處指出，取得俄羅斯設計圖授權後，全案已依原訂計畫與期程完成，因4節車廂設計具有獨立性，因此各車廂可以分開設計，各有特色，據透露4節一列含車頭，台俄交替各兩節車廂。
日管處表示，由江孟芝操刀更改的設計，仍以集集特產山蕉作為視覺主色，簡潔的金黃色，融入集集線的重要歷史紀錄，20 種集集線的美好及 香蕉趣味小知識等內容， 貫穿整部列車 將集集支線列車，化身為一輛呈現多樣的集集風貌、會移動的美術館，而接受俄羅斯設計師的Катя Mолодцова美意，將併納入整體造型設計配置的俄版車廂，將與台版車廂分呈交替，讓大家透過列車搭乘即可對集集線在地的文化、產業有更深一層的認識。
據了解，雖然俄羅斯插畫家Катя Mолодцова表示可以無償提供，但交通部長林佳龍已指示要提供設計費，若設計師不收，費用轉為石虎保育基金。
配合小鎮藝術節系列活動，明天台鐵新彩繪列車要正式上路外，彰化美學館更規劃集藝聲動、逗鎮巡遊演、逗鎮小市集、逗鎮微光景、逗鎮衛星展等多項子單元串連，讓藝術的氛圍延伸至集集鎮各旅遊據點，一起相伴「逗鎮行」，共同開啟本年度小鎮藝術節，展現最美麗之地方創生樣貌與魅力。
集集鎮長陳紀衡表示，小鎮藝術節透過文化部及國立彰化生活美學館扶持的中彰投雲社區團體，大家可以一起群聚集集鎮，展現震後的新生與創作；逗鎮巡遊演活動，將帶領民眾一路從集集火車站出發，分東西路線，沿途安排與地景、產業結合的巡遊演出，邊走、邊看、看見震央集集，展現蛻變新生的生命力，相關詳情可至集集鎮長「陳紀衡 Welcome to Jiji,Taiwan」、「小鎮藝術節」FB粉絲團或「國立彰化生活美學館」官網查詢。
留言