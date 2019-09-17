台俄版石虎列車新彩繪亮相 明從集集車站出發

2019-09-17 17:20 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



集集線金黃列車台版新意象，由江孟芝操刀更改設計，仍以集集特產山蕉作為視覺主色，融入集集線故事。圖／日管處提供 分享 facebook 趕在集集小鎮藝術節前，一度引發熱議的石虎列車，新的彩繪圖象已經完成，日管處指出，取得俄羅斯設計圖授權後，全案已依原訂計畫與期程完成，因4節車廂設計具有獨立性，因此各車廂可以分開設計，各有特色，據透露4節一列含車頭，台俄交替各兩節車廂。

日管處表示，由江孟芝操刀更改的設計，仍以集集特產山蕉作為視覺主色，簡潔的金黃色，融入集集線的重要歷史紀錄，20 種集集線的美好及 香蕉趣味小知識等內容， 貫穿整部列車 將集集支線列車，化身為一輛呈現多樣的集集風貌、會移動的美術館，而接受俄羅斯設計師的Катя Mолодцова美意，將併納入整體造型設計配置的俄版車廂，將與台版車廂分呈交替，讓大家透過列車搭乘即可對集集線在地的文化、產業有更深一層的認識。

據了解，雖然俄羅斯插畫家Катя Mолодцова表示可以無償提供，但交通部長林佳龍已指示要提供設計費，若設計師不收，費用轉為石虎保育基金。

配合小鎮藝術節系列活動，明天台鐵新彩繪列車要正式上路外，彰化美學館更規劃集藝聲動、逗鎮巡遊演、逗鎮小市集、逗鎮微光景、逗鎮衛星展等多項子單元串連，讓藝術的氛圍延伸至集集鎮各旅遊據點，一起相伴「逗鎮行」，共同開啟本年度小鎮藝術節，展現最美麗之地方創生樣貌與魅力。