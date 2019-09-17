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戲細品味「一桌二椅」 台中文資園區秋「藝」濃

2019-09-17 15:03聯合報 記者喻文玟╱即時報導

「戲細品味：一桌二椅，秋意有藝事」30場節目以「愛情詠嘆調」、「英雄出頭天」為兩...
「戲細品味：一桌二椅，秋意有藝事」30場節目以「愛情詠嘆調」、「英雄出頭天」為兩大主軸，橫跨歌仔戲、亂彈戲，國寶藝師廖瓊枝、潘玉嬌、林吳素霞、陳錫煌、楊秀卿、謝水能都有演出。圖／文資局提供
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讓傳統表演藝術文化資產走入生活，文化部文化資產園區9月13日起至11月10日週末假日在台中文化資產園區，推出「一桌二椅」行動舞台，有30場傳統戲曲、音樂與偶戲等節目演出，以「戶外行動舞台」讓傳統的技藝走近日常，「戲」細品味這每一場精彩絕倫的好戲。

文化部文化資產局施國隆局長表示，無形文化資產具有文化多樣性，在傳統表演藝術中，「一桌二椅」是傳統戲曲舞台上的演出必備用具，用時可多可少，可分可合，都依演出需要而定。

今年度「戲細品味：一桌二椅，秋意有藝事」為期近2個月共30場傳統表演藝術節目，場次多安排在週末假日的下午、晚間，在秋高氣爽之際，邀請民眾來到文資園區一桌二椅舞台相聚，讓傳統表演藝術陪伴大家度過一個個好戲連場的秋季時光。

30場節目以「愛情詠嘆調」、「英雄出頭天」為兩大主軸，橫跨歌仔戲、亂彈戲、民俗技藝、北管、南管、布袋戲、皮影戲、傀儡戲、原住民音樂、客家採茶戲等等多元表演形態，邀請到「重要傳統表演藝術保存者」廖瓊枝、潘玉嬌、林吳素霞、陳錫煌、楊秀卿、謝水能等多位人間國寶藝師。

文資局說，除了國寶人間藝師，地方登錄的保存者也會親臨現場，從98年開始逐年進行「重要傳統表演藝術傳習計畫」結業藝生演出，場次達10場以上，藝生將展現師承大師的堅實技藝。

文資局說，「戲細品味：一桌二椅」要傳達傳統桌、椅的運用，可舞台上可僅憑一桌二椅，極簡單的道具就能夠表示出形形色色的環境處所、大小場合，觀眾主要是通過戲曲人物所穿戴的服飾、所唱的詞語、話白一系列的動作表現領會。

演出地點：台中文化部文化資產園區R04一樓戶外廣場，每場節目開放自由入座，同時也規劃限量的一桌二椅VIP早鳥座位席，報名成功者可選前排最佳觀賞視野，民眾可透過網路預約報名：https://rebrand.ly/1t2c，更多演出場次參考網址：http://bit.ly/30zynSu

「戲細品味：一桌二椅，秋意有藝事」30場節目以「愛情詠嘆調」、「英雄出頭天」為兩...
「戲細品味：一桌二椅，秋意有藝事」30場節目以「愛情詠嘆調」、「英雄出頭天」為兩大主軸，橫跨歌仔戲、亂彈戲、民俗技藝、北管、南管、布袋戲、皮影戲、傀儡戲、原住民音樂。圖／文資局提供
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「戲細品味：一桌二椅，秋意有藝事」30場節目以「愛情詠嘆調」、「英雄出頭天」為兩...
「戲細品味：一桌二椅，秋意有藝事」30場節目以「愛情詠嘆調」、「英雄出頭天」為兩大主軸，橫跨歌仔戲、亂彈戲，國寶藝師廖瓊枝、潘玉嬌、林吳素霞、陳錫煌、楊秀卿、謝水能都有演出。圖／文資局提供
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文化資產文化部

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