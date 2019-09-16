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腸病毒、流感疫情漸升 南投衛生局送肥皂教洗手

2019-09-16 19:11聯合報 記者黑中亮╱即時報導

適逢開學季，不僅腸病毒病例增加，讓南投縣流行閾值略為超過標準，但在衛生局在開學前針對全縣中小學發放肥皂，教導學生勤洗手，近期類流感病例數呈現上升趨勢，但明顯降低感染風險，已5起學校疑似類流感群聚通報，皆已掌握並協助學校啟動環境清潔，並落實生病不上課不上班等防治措施。

衛生局長黃昭郎表示，每年開學後，中秋假期的人際交流容易散播流感病毒，呼籲民眾落實咳嗽禮節及勤洗手，為防治病毒傳染，贈送肥皂給全縣中小學外，也教導學生牢記正確洗手觀念，洗手5步驟—濕、搓、沖、捧及擦等動作，也盼並扮演小老師，回家教父母如何正確洗手，杜絕腸病毒威脅及流感散布。

南投衛生局指出，往年流感疫情約自11月下旬開始上升，並於隔年農曆春節前後達到流行高峰，今年定11月15日起，將分批為國小至高中學生及醫事人員，開放接種公費流感疫苗，12月8日起為65歲以上長者及學齡前幼兒；109年1月1日起為其他公費對象，符合公費接種資格民眾，依接種時程儘速完成疫苗接種。

衛生局呼籲民眾，為有效預防流感，如出現發燒、上呼吸道症狀及肌肉痠痛等類流感症狀，出入公共場所應戴口罩，打噴嚏時用面紙、手帕或衣袖遮住口鼻，並應儘速就醫且在家休息至痊癒，以降低傳播風險。有關流感相關資訊，請參閱疾病管制署網站或撥打1922傳染病諮詢專線洽詢。

南投衛生局呼籲民眾，為有效預防流感，除平時勤洗手養成衛生好習慣，11月15日起開...
南投衛生局呼籲民眾，為有效預防流感，除平時勤洗手養成衛生好習慣，11月15日起開放接種公費流感疫苗。圖／本報系資料照片
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類流感衛生局流感疫苗
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