彰化警方房事問題多 二水所後有大埔莿桐福興員南

2019-09-16 18:51 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣二水分駐所新建辦公廳舍完工，今天舉行啟用典禮，終於擺脫舊址使用民地的爭議20多年困擾。縣長王惠美說，福興分駐所和戶政所土地是鄉有地，因鄉公所和代表會明年初將就地重建，為福興所和戶政所找新家是燃眉之急，已要求警方加速辦理。

二水分駐所員警歡喜搬到新家辦公後，彰化市仁愛東路的大埔派出所新建工程也完工，17日驗收，希望能在本月前完成複驗。大埔所啟用後，同樣位在市中心，相距不到1公里的中華路派出所將與民族路派出所整併成1所，中華路派出所將走入歷史，現址移作彰化交通分隊。

後勤科長謝銘源說，感謝王縣長全力支持縣警局早日解決派出所使用民地問題，彰化市彰鹿路與彰水路口的莿桐派出所也屬民地，已決定遷建到中華西路與新平路口的重劃區，縣府編列遷建經費辦理新建工程，已完成發包並簽約，預定10月24日動土興建。

員林市員林大道2段興建中的彰南運動中心對面有「公17」土地3000多坪，市公所決定撥用500多坪，為南員林爭取新建派出所，縣警局已報警政署核定，。

市長游振雄說，因彰化院檢建遷到南員林，又有彰南運動中心，帶動當地發展，人口不斷增加，市民代表席次從4名增為5名。游振雄說，南員林分屬員林、莒光、林厝等3個派出所管轄，都有「鞭長莫及」的遺憾，有必要增設派出所，很感謝縣長王惠美和縣警察局長方仰寧的支持。

縣警局初步規畫，如果南員林增建派出所計畫一切順利，未來將把分屬員林、莒和林厝3所的萬年、溝皂、中央、饒明、大饒及黎明等里，畫為新派出所警勤區。至於福興分駐所，因鄉公所爭取到前瞻計畫經費，已告知明年初將收回福興所和戶政所的土地，與緊鄰的鄉公所和代表會舊建築一併拆除後，就地重建新的福興鄉行政大樓。

二水分駐所舊址在二水鄉員集路3段，使用民地長達65年，地主要求拆屋還地，爭議20多年。因法院判決縣察局敗訴確定，二水所在104年10月29日被迫另租民宅辦公，縣府在二水火車站旁購地，編列3840萬元興建新辦公廳舍，去年1月動土。