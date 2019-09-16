台中綠美圖引風遮陽 打造涼爽建築

2019-09-16 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



台中綠美圖今天動工，預計民國114年開幕，這棟建築物由日本SANNA建築師事務所設計，建築師妹島和世說，綠美圖位於中央公園北側，建築物一樓挑高，可以引導風穿過建築群，建築物外罩金屬擴張網，也能遮擋太陽、創造有遮蔭的活動空間。

綠美圖是普立斯克建築獎得主妹島和世與西澤立衛的作品，這也是SANNA在台灣首座公共建築。兩人在102年在國際競圖勝出，經過6年終於正式動工，當初競圖的整體預算為24億元，今年6月發包後，工程經費為32億元、整體預算為37億元。

台灣近年打造知名建築師的公共建築，命運多舛。像日本建築師伊東豊雄的台中國家歌劇院，曲牆建築結構讓營造廠打退堂鼓，工程案5度流標才標出。日本建築師藤本壯介的台灣塔，以在300公尺高空種榕樹的設計勝出，實際設計難度頗高，最後全案被終止，改成法國建築師波宗巴克的智慧營運大樓，但未來也前途未定。

西澤立衛說，公共建築都有辛苦與開心之處，這不只是在台灣不易推動，在全世界各地推動公共建築，都有開心與流淚的時刻。妹島和世說，綠美圖結合圖書館與美術館，花了6年時間與市府合作，希望未來完成後，能受到市民喜愛。

綠美圖的設計獨特，由8棟建築量體交錯而成，模糊室內外空間界線，建築師在建築量體外罩上一層金屬擴張網；市府表示，當初工程案發包時，金屬網的規格較特殊，後來改為通用規格，才讓工程案順利發包。

妹島和世說，她的設計語彙就是穿特性與輕盈，始終維持這樣的概念，綠美圖介於城市與公園之間，穿特性、輕盈性更重要，這是世界上第一座結合美術館與圖書館的建築，提供市民開放、隨時可以看書、彼此交流的場所，這不只是獻給台中、也是獻給世界享受的建築物。