影／員林果菜市場成立60周年 周末逛滿額抽大獎

2019-09-16 15:19 聯合報 記者 聯合報 記者 凌筠婷 ╱即時報導



員林果菜市場48年在員林南昌路成立，65年底遷入位於復興路旁的現址，74年改為公司制度，成立至今已經60年，員林果菜市場董事長及員林市長游振雄為了要慶祝員林市場成立一甲子，特別與彰化縣肉品市場合作，要在本月21日星期六舉辦蔬果展售嘉年華，並有免費的藥燉排骨、麻油雞、麻油年糕要招待民眾同享，希望將民眾拉進市場，重現市場熱鬧景象。

員林市長游振雄說，小時候他常到員林果菜市場買檸檬汁帶去上學，市場是他童年時光中重要的回憶，如今員林果菜市場搬到復興路，遠離員林市區，加上社會型態轉變，務農的人變少了，果菜市場除了季節性水果如鳳梨、荔枝、龍眼的採收期會有較多人到市場來買賣之外，昔日市場熱鬧的景況已不復見，讓他覺得很可惜，因此希望將員林果菜市場轉型為觀光休閒果菜市場，讓民眾多一個能在周末散步兼購買新鮮蔬果的地方。