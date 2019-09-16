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影／員林果菜市場成立60周年 周末逛滿額抽大獎

2019-09-16 15:19聯合報 記者凌筠婷╱即時報導

員林果菜市場48年在員林南昌路成立，65年底遷入位於復興路旁的現址，74年改為公司制度，成立至今已經60年，員林果菜市場董事長及員林市長游振雄為了要慶祝員林市場成立一甲子，特別與彰化縣肉品市場合作，要在本月21日星期六舉辦蔬果展售嘉年華，並有免費的藥燉排骨、麻油雞、麻油年糕要招待民眾同享，希望將民眾拉進市場，重現市場熱鬧景象。

員林市長游振雄說，小時候他常到員林果菜市場買檸檬汁帶去上學，市場是他童年時光中重要的回憶，如今員林果菜市場搬到復興路，遠離員林市區，加上社會型態轉變，務農的人變少了，果菜市場除了季節性水果如鳳梨、荔枝、龍眼的採收期會有較多人到市場來買賣之外，昔日市場熱鬧的景況已不復見，讓他覺得很可惜，因此希望將員林果菜市場轉型為觀光休閒果菜市場，讓民眾多一個能在周末散步兼購買新鮮蔬果的地方。

這次為了慶祝員林果菜市場成立60周年，本月21日星期六則舉辦「成立60周年蔬果展售嘉年華」活動，邀請大家一起來逗熱鬧，活動當天現場有水果一元競標、水果免費品嘗之外，還有彰化優鮮畜禽肉品推展會準備了200份「阿母的麻油雞」、200份「阿公的藥膳排骨」、300份鴨肉米糕等冬令食補料理招待民眾，另外親子還可以一起來參加闖關活動拿小禮物，現場購物滿300元也可以獲得一張摸彩券，每個人最多可以換到10張，摸彩獎項有大型家電像是4K電視機、洗衣機、電冰箱或是家用商品、水果等，獎品豐富，滿2000元還可以換一件紀念T恤，有吃又有拿。

員林市長游振雄端起麻油雞料理，直呼很香，看了就覺得很美味。記者凌筠婷／攝影
員林市長游振雄端起麻油雞料理，直呼很香，看了就覺得很美味。記者凌筠婷／攝影
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今年是員林果菜市場成立60周年，將舉辦蔬果展售嘉年華，邀請民眾一起來「逗鬧熱」。...
今年是員林果菜市場成立60周年，將舉辦蔬果展售嘉年華，邀請民眾一起來「逗鬧熱」。記者凌筠婷／攝影
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大廚推出香噴噴的麻油料理，員林果菜市場展售嘉年華當天免費招待民眾品嘗。記者凌筠婷...
大廚推出香噴噴的麻油料理，員林果菜市場展售嘉年華當天免費招待民眾品嘗。記者凌筠婷／攝影
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