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森林中的美術館、圖書館！台中綠美圖動工

2019-09-16 11:29聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

日本建築師妹島和世、西澤立衛聯手打造的台中綠美圖，今天正式開工動土，預計111年建築主體完工、114年正式開幕。台中綠美圖由8棟建築物構成，外罩金屬擴張網，位於台中中央公園北側。妹島和世表示，這是世界第一座美術館、圖書館共同存在的建築。

台中市打造美術館、圖書館，早在102年、前市長胡志強任內，透過國際競圖評選書日本SANNA建築師事務所，由妹島和世、西澤立衛設計的作品，在前市長林佳龍任內命名為「綠美圖」，最後在現任市長盧秀燕完成發包，今天正式開工。

綠美圖的開工典禮盛大舉行，妹島和世、西澤立委親自出席，盧秀燕也率市府團隊，換穿黑色的綠美圖POLO衫，並安排聲樂家演唱，展現文化與藝術之美，參與開工動土執鏟的貴賓超過20人，設計出多棟知名建築的妹島和世就說，這是她參加過最盛大的開工動土典禮。

妹島和世、西澤立衛獲得建築界最高榮譽普立茲克獎，妹島和世與台中也有淵源。妹島致詞表示，她的母親在台北出生，在台中長大，當年SANNA是事務所開幕後，母親帶她到台灣旅行，希望她有機會在台灣做案子，當時她刻了一方印章，到現在還在使用。

妹島強調，這是全世界第一座圖書館、美術館共存的建築物，這也是SANNA在台灣第一座公共建築。西澤立衛說，經過6年設計，綠美圖終於正式動工，工期約3-4年，工程團隊會努力投入完成。

盧秀燕強調，綠美圖工程經過三度流標，主辦的建設局修改招標文件後，6月順利發包，總經費37億元，預計111年完工、114年正式啟用；她上任以來，今年3月投入58億元興建台中會展中心，加上37億元綠美圖，市府團隊會持續動工建設台中。

台中綠美圖今天正式動工，由日本SANNA建築師事務所設計，由8棟建築物外罩金屬擴...
台中綠美圖今天正式動工，由日本SANNA建築師事務所設計，由8棟建築物外罩金屬擴張網組成。圖／台中市建設局提供
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台中綠美圖今天正式動工，預計114年正式開幕。日本建築師妹島和世（左二）、西澤立...
台中綠美圖今天正式動工，預計114年正式開幕。日本建築師妹島和世（左二）、西澤立衛（左一）親自出席，強調這是世界首座圖書館、美術館共存的建築。記者洪敬浤／攝影
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