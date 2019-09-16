森林中的美術館、圖書館！台中綠美圖動工

2019-09-16 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



日本建築師妹島和世、西澤立衛聯手打造的台中綠美圖，今天正式開工動土，預計111年建築主體完工、114年正式開幕。台中綠美圖由8棟建築物構成，外罩金屬擴張網，位於台中中央公園北側。妹島和世表示，這是世界第一座美術館、圖書館共同存在的建築。

台中市打造美術館、圖書館，早在102年、前市長胡志強任內，透過國際競圖評選書日本SANNA建築師事務所，由妹島和世、西澤立衛設計的作品，在前市長林佳龍任內命名為「綠美圖」，最後在現任市長盧秀燕完成發包，今天正式開工。

綠美圖的開工典禮盛大舉行，妹島和世、西澤立委親自出席，盧秀燕也率市府團隊，換穿黑色的綠美圖POLO衫，並安排聲樂家演唱，展現文化與藝術之美，參與開工動土執鏟的貴賓超過20人，設計出多棟知名建築的妹島和世就說，這是她參加過最盛大的開工動土典禮。

妹島和世、西澤立衛獲得建築界最高榮譽普立茲克獎，妹島和世與台中也有淵源。妹島致詞表示，她的母親在台北出生，在台中長大，當年SANNA是事務所開幕後，母親帶她到台灣旅行，希望她有機會在台灣做案子，當時她刻了一方印章，到現在還在使用。

妹島強調，這是全世界第一座圖書館、美術館共存的建築物，這也是SANNA在台灣第一座公共建築。西澤立衛說，經過6年設計，綠美圖終於正式動工，工期約3-4年，工程團隊會努力投入完成。