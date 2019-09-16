回信了！ 台灣宮廟帽揚名 挪威選手盼明年到順澤宮參訪

2019-09-16 10:41 聯合報 記者 聯合報 記者 林宛諭 ╱即時報導



挪威三鐵選手艾登（Gustav Iden）讓彰化「埔鹽順澤宮」的宮廟帽揚名國際，彰化縣長王惠美日前也到艾登的臉書和IG留言，邀請他到彰化參加彰化縣馬拉松嘉年華，艾登已回覆希望明年結束東京奧運後，能到彰化順澤宮參訪。

23歲挪威選手艾登（Gustav Iden）在日本撿到埔鹽順澤宮的帽子，視為是會帶給他幸運的帽子，戴著這頂帽子參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽，順利奪冠，他更在自己IG寫下「我真的好愛台灣」，消息傳出回台灣，也在台灣引起一股大家搶著要順澤宮這頂幸運帽的風潮。

彰化縣長王惠美日前也在自己臉書寫著「一夕爆紅了！另類台灣行銷彰化之光！」

並寫信邀請他參加彰化縣馬拉松。

艾登今天回覆王惠美表示，因為最近行程真的太忙，現在沒有時間去台灣旅遊，但我非常希望明年結束東京奧運後，在回挪威的路上能到順澤宮參訪，相信會是非常棒的體驗！。

王惠美表示，除了預祝他明年奧運勇奪佳績外，也將悉心規畫，希望屆時讓他能有個難忘的彰化之旅。

艾登的回信:

Hi! Sorry for the late reply. It has just been so many messages the last few days. Hope you understand :) My schedule is sadly very busy so there is not any time to travel to Taiwan now. But I really want to go to pay my visit to the tempel on my way back to Norway from the Tokyo Olympics next year. That would have been an amazing experience!

Sincerely,