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「美人腿公主」選拔吸睛 20歲女大生奪冠成代言人

2019-09-15 22:07聯合報 記者賴香珊╱即時報導

南投縣「美人腿公主」選拔停辦2年，今年重啟復辦且號召全國「美腿」參戰，經才藝、走秀等評比決選，賽果今公布，由年僅20歲的台中科大學生黃冠榕摘冠，抱走獎金10萬元，將與其他佳麗合拍月曆，更成為埔里農會的行銷代言人。

埔里農會指出，埔里茭白筍種植面積和產量居全台之冠，是當地最重要的經濟作物之一，而因水分多、肉質細嫩、纖維豐富，但熱量低受到養生和減重者喜愛，加上外型筆直潔白，又稱「美人腿」，農會則從12年前辦理「美人腿公主」選拔。

但「美人腿公主」連辦10年後，停辦2年並重新檢討行銷模式，今年復辦且從8月開放報名參賽，經初步篩選共有27名美腿佳麗通過初選，今天上台決選，不僅走秀也比才藝，有人唱歌、跳舞、魔術表演，甚至吹薩克斯風、揮毫作畫。

經一番鏖戰，最後由台中科大應日系的黃冠榕拿下「美人腿公主」后冠，而年僅20歲的她是埔里在地人，被唱名奪冠當下開心直呼「意外」；她表示，參賽是要增加人生經驗，未料真的得名，之後會運用美、日等外語專長把茭白筍行銷出去。

埔里農會表示，黃將可獲獎金10萬元，第2、3名為林佳蘭、張嘉芸分獲5萬元和3萬元，而今年獲奬12位美人腿公主將為茭白筍代言拍攝年度月曆；今也進行茭白筍評鑑，陳泰銓種的茭白筍因外觀、口感、脆度勝出奪冠和奬金6000元。

陳泰銓則開心表示，獲奬原因應該是水質好，採收期剛好遇到比賽，他覺得很幸運。陳也因獲奬，他的茭白荀每公斤交易價走揚至一百元，比一般價格高。

南投縣「美人腿公主」選拔停辦2年，今年重啟復辦且號召全國「美腿」參戰，今才藝、走...
南投縣「美人腿公主」選拔停辦2年，今年重啟復辦且號召全國「美腿」參戰，今才藝、走秀等評比決選。圖／南投縣政府提供
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南投縣「美人腿公主」賽果今公布，由台中科大學生黃冠榕摘冠，抱走獎金10萬元，且成...
南投縣「美人腿公主」賽果今公布，由台中科大學生黃冠榕摘冠，抱走獎金10萬元，且成為農會代言人。圖／南投縣政府提供
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埔里月曆
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