影／南投拔河小將「泰」猛 撂倒地主奪亞洲盃男女雙冠

2019-09-15 21:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴香珊 ╱即時報導



南投縣南投高中拔河隊前天遠赴泰國參加「亞洲盃拔河錦標賽」，為期2天賽程，今傳來捷報，不僅躋身男、女子組決賽，經一番鏖戰，更代表台灣雙雙擊敗地主泰國隊，今晚間台灣時間晚上6時許傳來「拔回」2座冠軍，為國爭光。

南投高中指出，「亞洲盃拔河錦標賽」今年在泰國曼谷大城登場，而因賽事安排在14、15日，校內男、女子拔河隊前天（13日）將動身出發，在南投高中拔河隊總領隊曾惠騰、領隊邱明煌率領下赴泰備戰出征，今晚傳來勇奪雙冠的好消息。

而本屆亞洲盃拔河錦標賽，包含代表台灣的南投高中拔河隊，男子組還有泰國、柬埔寨、澳門、緬甸、寮國、汶萊等共9隊；女子組則有泰國、寮國、越南、柬埔寨等則有6隊參賽；賽事由男子組率先登場，緊接著再換女子組接力競技。

台灣小將體型雖不比外國選手壯碩，但平時訓練扎實，且國際經驗豐富，因此男、女子組在預賽時過關斬將，順利進入決賽，決賽首場也同樣都對上寮國，輕騎過關迅速的晉級，而冠軍賽時遭遇泰國地主隊頑強抵抗，還好臨危不亂雙雙奪冠。

南投高中表示，冠軍賽採三戰兩勝，而男子組拿下首局後，第2局時繩子險些被泰國選手拉過半，所幸隊上成員及時壓低且重新調整隊伍，趁對手力竭才拉回，才沒被逆轉拉平，而女子組則穩紮穩打，最後男、女子組均以全勝直落2奪冠。