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南郭青創基地當實驗書屋 公益換租活化閒置空間

2019-09-15 19:48聯合報 記者林宛諭╱即時報導

彰化市南郭青創基地示範點今天歡喜入厝，彰化文化局為讓閒置空間再利用，以公益換租模式，遴選出「南郭公園創作團隊」、「白色方塊工作室」進駐，其中白色方塊工作室為「實驗書屋」未來將募相關主題書籍，推廣閱讀，也邀請各領域職人成立工作坊，創造出學習的各種可能性。

彰化縣長王惠美今天主持南郭宿舍群青創基地入厝開幕活動，並將啟動之鑰贈予進駐團隊，「南郭公園創作團隊」、「白色方塊工作室」將分別進駐南郭宿舍群2號、3號。

王惠美表示，南郭宿舍群大約100年前，1920年代的歷史建築，是當時縣府高官住的宿舍群，文化局為讓閒置空間再利用，讓青年朋友免受租金壓力，提供免費場地，希望能加入年輕人的創意，讓歷史建築的文化價值重現，蛻變成彰化另一種生命力。

還有明年鹿港和興派出所宿舍群完工後，也將成為另一處青創基地供青年朋友進駐，王惠美說，期望藉由青創基地的發展能產生群聚效應，擦出不一樣的火花，帶動彰化的藝文發展。

白色方塊工作室營造的「實驗書屋」定位為一個知識與資訊交流站，是由一群志同道合的朋友包括設計師黃書萍、黃書姍、文字工作者劉筱恩、退休老師王雅玲、還有中醫師等成員組成的團隊，他們希望未來的主題展能與在地有更多連結，藉由參與，喚起大家對歷史建物和文化的關心。

實驗書屋最近將規劃「菜市場學」的主題書展，還有職人工作坊將邀請園藝設計師許晉榮先生，教導大家如何結合智慧科技遠端灌溉種植蔬菜，民眾可參閱官方臉書3號實驗書屋查詢相關資訊。

南郭創作公園團隊是由國立彰化師範大學美術研究所研究生游心妤、李彥緯、蔡璧合組成，首展邀請曾婉淳個展《邊境之地》，展出到9月28日，昨天開幕團隊還設計了米畫神獸螭吻圖的平安米圖騰，象徵入厝的喜氣與祝福。

「白色方塊工作室」在南郭宿舍群營造的「實驗書屋」今天也邀請料理職人現場和大家分享...
「白色方塊工作室」在南郭宿舍群營造的「實驗書屋」今天也邀請料理職人現場和大家分享做美味點心的心得。記者林宛諭／攝影
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「白色方塊工作室」在南郭宿舍群營造的「實驗書屋」今天也邀請料理職人現場和大家分享...
「白色方塊工作室」在南郭宿舍群營造的「實驗書屋」今天也邀請料理職人現場和大家分享做美味點心的心得。記者林宛諭／攝影
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「白色方塊工作室」在南郭宿舍群營造的「實驗書屋」還留下日式建築的特色空間，彰化縣...
「白色方塊工作室」在南郭宿舍群營造的「實驗書屋」還留下日式建築的特色空間，彰化縣長王惠美(右)今天和小朋友一起體驗可以自在躲在書架下方「躲貓貓」式的享受閱讀另一種樂趣。記者林宛諭／攝影
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南郭創作公園團隊首展邀請曾婉淳個展《邊境之地》，今天開幕團隊還設計了米畫神獸螭吻...
南郭創作公園團隊首展邀請曾婉淳個展《邊境之地》，今天開幕團隊還設計了米畫神獸螭吻圖的平安米圖騰，象徵入厝的喜氣與祝福。記者林宛諭／攝影
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彰化市南郭青創基地示範點今天歡喜入厝，彰化文化局為讓閒置空間再利用，以公益換租模...
彰化市南郭青創基地示範點今天歡喜入厝，彰化文化局為讓閒置空間再利用，以公益換租模式，遴選出「南郭公園創作團隊」、「白色方塊工作室」進駐南郭宿舍群2號、3號。記者林宛諭／攝影
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彰化市南郭青創基地示範點今天歡喜入厝，彰化文化局為讓閒置空間再利用，以公益換租模...
彰化市南郭青創基地示範點今天歡喜入厝，彰化文化局為讓閒置空間再利用，以公益換租模式，遴選出「南郭公園創作團隊」、「白色方塊工作室」進駐南郭宿舍群2號、3號。記者林宛諭／攝影
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宿舍青創
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