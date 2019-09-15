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彰化二林鎮邊陲村里廢耕 志工清除廢棄物意外發現濕地秘境

2019-09-15 18:16聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化二林鎮華崙濕地公園是當地人都知道的秘境，為維護自然環境，6個村落志工每月輪流整理打掃，但原有木棧道、人行步道已年久失修，在經費有限下，社區14日動員百名平均年紀70多歲志工刷漆、搬磚整地，守護環境，讓在地私房景點維持光彩。

華崙濕地公園位於挖仔庄沙崙頂南端，有1500坪土地，過去因地勢高又屬沙粒地質而廢耕，60年代沙崙的沙大量被移出後形成窪地，後來土地被傾倒建築廢棄物，雜草叢生，附近學生經過被蛇類嚇到，家長相當擔心，居民因而發起為學童鋪出一條安全回家的路。

二林鎮民代表陳錫慶是國小主任退休，他說，當初只是要清除髒亂並綠美化而已，卻在清除建築廢棄物，意外發現這裡竟是一片低窪的濕地，10多年前與地主溝通同意社區規劃進行改造為濕地公園。

水保局補助經費，由公所發包監造，陸續完成了觀賞台、橋亭、木棧道及聯外通道，後來也汰換原木棧道，近觀賞台木作部份最近部分腐壞急須維修，考量雇工花費大，找來居民協助油漆、將紅磚步道翻修。

華崙里長張俊卿說，公園內綠意盎然，許多吊床是當地移工自行吊掛使用，平日則是居民散步、放鬆的景點。

濕地公園生態豐富，居民曾在公園看見白鷺鷥、夜鶯、翠鳥和成群綠繡眼，但近年附近蓋起樓房，原本600米長的淨化水道功能也失靈，也有地主有意將土地轉賣再開發，陳錫慶說，會與地主溝通至少留住聯外道路，若能持續維持濕地風貌再好不過。

華崙濕地公園近年維護良好，常有居民和外地民眾前來。記者林敬家／攝影
華崙濕地公園近年維護良好，常有居民和外地民眾前來。記者林敬家／攝影
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華崙社區志工今天為木棧道補漆。記者林敬家／攝影
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上百名志工今天出動整理華崙濕地公園。記者林敬家／攝影
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華崙社區志工今天到濕地公園整理環境。記者林敬家／攝影
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華崙里長張俊卿動手將先前被吹斷的樹枝整理。記者林敬家／攝影
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濕地公園建築廢棄物
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