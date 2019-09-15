彰化二林鎮邊陲村里廢耕 志工清除廢棄物意外發現濕地秘境

2019-09-15 18:16 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化二林鎮華崙濕地公園是當地人都知道的秘境，為維護自然環境，6個村落志工每月輪流整理打掃，但原有木棧道、人行步道已年久失修，在經費有限下，社區14日動員百名平均年紀70多歲志工刷漆、搬磚整地，守護環境，讓在地私房景點維持光彩。

華崙濕地公園位於挖仔庄沙崙頂南端，有1500坪土地，過去因地勢高又屬沙粒地質而廢耕，60年代沙崙的沙大量被移出後形成窪地，後來土地被傾倒建築廢棄物，雜草叢生，附近學生經過被蛇類嚇到，家長相當擔心，居民因而發起為學童鋪出一條安全回家的路。

二林鎮民代表陳錫慶是國小主任退休，他說，當初只是要清除髒亂並綠美化而已，卻在清除建築廢棄物，意外發現這裡竟是一片低窪的濕地，10多年前與地主溝通同意社區規劃進行改造為濕地公園。

水保局補助經費，由公所發包監造，陸續完成了觀賞台、橋亭、木棧道及聯外通道，後來也汰換原木棧道，近觀賞台木作部份最近部分腐壞急須維修，考量雇工花費大，找來居民協助油漆、將紅磚步道翻修。

華崙里長張俊卿說，公園內綠意盎然，許多吊床是當地移工自行吊掛使用，平日則是居民散步、放鬆的景點。