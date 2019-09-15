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盧秀燕暫緩清泉崗機場門戶計畫 林佳龍：非常可惜

2019-09-15 16:50聯合報 記者吳姿賢╱即時報導

台中市長盧秀燕今年三月提出暫緩清泉崗機場門戶計畫，引發討論。交通部長林佳龍今天在臉書發文表示「非常可惜」，桃園機場已經飽和，需要台中、高雄作為備援機場，希望台中市府以更宏觀角度跟上都市發展需求。

林佳龍表示，今天是中秋連假收假日，很多人返抵國門。桃園機場已經飽和，更需要台中與高雄作為備援機場。他在擔任台中市長時，提出「大台中123」，「2」指的是全力發展兩大國際海空港，讓貨從雙港出、客從雙港入。

林佳龍說，台中機場2004年在前總統陳水扁任內從水湳遷到清泉崗，廣大的腹地奠定了成長基礎。他在市長任內，一方面向中央爭取升級國際機場，一方面著手都市計畫變更。中央與地方同步進行，加速提升機場服務能量。

他表示，4年努力完成2條聯絡滑行道興建、增設7座過夜停機坪、縮短宵禁，增加東京、鳥取、無錫、胡志明、澳門、曼谷、河內、三亞、仁川等9條國際航班，航廈整建工程，也預計今年開始施工。下一階段，民航局將再投入約29億元，進行聯絡滑行道、停機坪滑行道及擴充航廈規模。

他說，就在台中機場不斷提升的階段，盧市府決定停止機場外的都市計畫，真的非常可惜。交通部會繼續做，在2035年之前投入250億元左右的預算，並打造新的跑道、航廈以及聯外交通，也期盼市府能以更宏觀的角度，跟上大台中都市發展的需求。

交通部長林佳龍今天在臉書發文，認為台中市府停止台中機場外的都市計畫很可惜。圖／取...
交通部長林佳龍今天在臉書發文，認為台中市府停止台中機場外的都市計畫很可惜。圖／取自林佳龍臉書
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桃園機場林佳龍台中市
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