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順澤宮冠軍限量帽免費送 豪華車隊和滑步車都來了

2019-09-15 12:46聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化埔鹽鄉順澤宮因一頂帽子一夕暴紅，連日來有成千上百的民眾趕來索取這頂冠軍帽和上香，這頂鴨舌帽也成為鐵人界最夯的配備，有鐵人競賽主辦單位贊助廟方製作聯名帽子，今天免費發送300頂，供騎單車到場的民眾索取，有鐵人愛好者昨晚就騎車抵達順澤宮，就怕拿不到這頂具魔力的冠軍帽，也有附近阿公阿嬤騎著淑女車來領帽。

挪威選手艾登戴著埔鹽順澤宮帽子，本月8日在法國尼斯三鐵錦標賽(2019 IRONMAN 70.3)奪冠，在台灣也具有IRONMAN70.3主辦權的台灣鐵人公司與順澤宮聯名製作千頂帽子，今天上午10點在順澤宮發放300頂印有「IRONMAN70.3」字樣的順澤宮帽，其餘提供順澤宮發給一般名眾，台灣鐵人黃光佑說，艾登奪冠讓

今天現場排滿了百台專業級單車，有三鐵迷說，選手到後來都會追求專業、輕量級的配備，艾登卻隨意戴頂撿來的帽子奪冠，就算沒有神力，也具有魔力。台灣鐵人黃光佑說，艾登冠軍帽引發風潮，與順澤宮合作希望推廣鐵人賽事，今天到場的上百輛專業自行車預估總計有近千萬價值。

44歲余先生今天搶得頭香，他說，昨天從基隆騎到順澤宮約晚上8點，花了4個多小時，晚上睡在廟裡，就怕拿不到帽子。13歲國二生呂翊豪車齡有6年，他和同學也在今天上午5點從台中出發來領帽，現場年紀最小的還有1歲多的李姓小男童騎著滑步車排隊。

廟方為與民眾結緣，提供民眾登記索取帽子，還連日趕工蓋上廟方的印章避免被仿冒，但網路上還是出現有人以一頂帽子1到2千元的價格牟利，「這樣實在很惡質。」順澤宮主委魏信顧說，這幾天登記數量直逼4萬頂，預計開放登記到今天下午5點為止，今天登記也要到10月底才能領取。

埔鹽鄉長許文萍說，廟方人員大都是上了年紀的長輩，突如其來暴紅，每天晚上宮廟人員忙著蓋廟方印章、整理登記名單，希望民眾多體諒廟方辛苦，耐心等候。

順澤宮主委魏信顧與鄉長許文萍今天發送帽子。記者林敬家／攝影
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台灣鐵人今天號召車友騎車到順澤宮領冠軍帽。記者林敬家／攝影
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1歲多李小妹騎滑步車到場領帽。記者林敬家／攝影
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上百名自行車愛好者今天到順擇宮排隊領聯名帽。記者林敬家／攝影
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基隆余先生昨天晚上就抵達順澤宮，今天第一個領帽。記者林敬家／攝影
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13歲國中生今天也結伴從台中到順澤宮排隊領帽。記者林敬家／攝影
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埔鹽順澤宮
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