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買房樓層大揭密！ 業者真心話：「這層」比頂樓更好

政府撒錢亂開特效藥 觀光業者就怕吃不消

2019-09-15 07:47聯合報 記者江良誠╱即時報導

為了提振台灣觀光，交通部推出秋冬旅遊補助、各部會也有夜市抵用券等加碼措施，但南投縣觀光業者認為，政府撒錢越多，卻沒配套措施，就像感冒卻開出一堆特效藥，就怕亂吃一通問題越來越大，希望政府還是著重旅遊品質提升，才能對症下藥。

經濟部補助夜市抵用券每人200元，讓南投夜市攤販很興奮。但打聽後才知道，南投縣只有埔里魚市場夜市合法，其他包括草屯草鞋墩人文夜市都未列入，讓夜市攤販相當不滿，南投三和路夜市賣烤肉的攤販說，南投物價便宜，200元在夜市可吃到不少東西，夜市又在南投飯店旁，應該遊客很有吸引力，但因為是屬於臨時夜市，不被列入，他認為「這是什麼爛措施」。

草鞋墩人文夜市也認為土地都是依規定申請，為何沒被列入合法夜市之列，南投縣政府將協助業者申請，希望列入使用範圍。南投縣觀光處長王源鍾說，南投是鄉下地區，不像都會區有觀光夜市，政府既然要方便遊客體驗夜市美食，提振庶民經濟，對於夜市抵用券的規則應放寬，否則對非都會區縣市不公平，遊客和攤商都無法感受政府美意。

清境觀光發展協會總幹事林宏哲說，陸客自由行限縮對觀光業衝擊很大，感謝政府及時推出國旅補助因應，但擔心一再以補助作為旅遊誘因，常造成業者削價競爭。認為政府應針對各風景區提升旅遊品質和特色，才能避免遊客不補助就不來，有優質的旅遊環境，也才能吸引國外旅客。

陳姓飯店業者說，國旅補助方案太複雜，業者和民眾常不懂該如何申請，配合的飯店從接客到向政府申請到補助，得要等上快一個月，要是財務體質弱一些或者是民宿業者，恐怕還沒有拿到補助就撐不下去。

政府秋冬旅遊補助大撒錢，但補助項目複雜，業者擔心就像亂吃藥，反讓觀光業更惡化。圖...
政府秋冬旅遊補助大撒錢，但補助項目複雜，業者擔心就像亂吃藥，反讓觀光業更惡化。圖／本報資料照片
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南投觀光業者建議政府還是打造各地的觀光特色和旅遊品質，才能吸引遊客回流，一再撒錢...
南投觀光業者建議政府還是打造各地的觀光特色和旅遊品質，才能吸引遊客回流，一再撒錢補助，反而不利觀光發展。記者江良誠／攝影
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