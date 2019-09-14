索帽逾3.1萬 埔鹽順澤宮：15日下午5時後暫停登記

2019-09-14 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



想要彰化縣埔鹽鄉順澤宮「奪冠幸運帽」的人，要把握中秋假期最後一天，順澤宮總幹事陳守欽說，連日來，登記索帽的電話讓廟方接不停，到今天為止，登記索帽的民眾已有3萬1千多人，因廠商趕工製做，1天也只能做多1千多頂，15日下午5時後將暫停接受登記索帽。

因打電話登記索帽的作業，給廟方帶來很大的困擾，陳守欽說，15日不再接受電話登記，只受理民眾到順澤宮的現場登記；因廠商要花1多月間時間才能趕製出3、4萬頂帽子，廟方還要動員在帽子上一一加蓋「埔鹽順澤宮」金印，非常費時費力，廟方已決定今天下午5時過後，暫停受理登記，先消化已登記的帽子再評估。

埔鹽順澤宮玄天上帝繼續發威，到今天下午5時，登記索帽的民眾已超過3萬1千名，廟方說，因廠商趕工製作1天也只能做出1千多頂，廟方決15日只接到現場登記，不再接受電話登記，預估登記人數會達4萬人，到下午5時截止後，將暫停接受登記索帽，要先消化這3、4萬人所需的帽子壓力，未來再作評估。

每年中秋節，彰化市1家月餅名店附近就會湧現排隊搶購蛋黃酥的人潮，今年9月8日挪威選手艾登戴著1頂在日本東京撿到的「埔鹽順澤宮」帽子，在法國尼斯三鐵錦標賽過關斬將，勇奪冠軍，讓埔鹽順澤宮帽子一夕爆紅，連日來很每天都有成千上百的民眾湧至埔鹽，讓順澤宮附近街道出現車水馬龍的盛況。