親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

點名「綠色法官」 施明德：中秋後邀國人看審判實境秀

索帽逾3.1萬 埔鹽順澤宮：15日下午5時後暫停登記

2019-09-14 20:14聯合報 記者何烱榮╱即時報導

想要彰化縣埔鹽鄉順澤宮「奪冠幸運帽」的人，要把握中秋假期最後一天，順澤宮總幹事陳守欽說，連日來，登記索帽的電話讓廟方接不停，到今天為止，登記索帽的民眾已有3萬1千多人，因廠商趕工製做，1天也只能做多1千多頂，15日下午5時後將暫停接受登記索帽。

因打電話登記索帽的作業，給廟方帶來很大的困擾，陳守欽說，15日不再接受電話登記，只受理民眾到順澤宮的現場登記；因廠商要花1多月間時間才能趕製出3、4萬頂帽子，廟方還要動員在帽子上一一加蓋「埔鹽順澤宮」金印，非常費時費力，廟方已決定今天下午5時過後，暫停受理登記，先消化已登記的帽子再評估。

埔鹽順澤宮玄天上帝繼續發威，到今天下午5時，登記索帽的民眾已超過3萬1千名，廟方說，因廠商趕工製作1天也只能做出1千多頂，廟方決15日只接到現場登記，不再接受電話登記，預估登記人數會達4萬人，到下午5時截止後，將暫停接受登記索帽，要先消化這3、4萬人所需的帽子壓力，未來再作評估。

每年中秋節，彰化市1家月餅名店附近就會湧現排隊搶購蛋黃酥的人潮，今年9月8日挪威選手艾登戴著1頂在日本東京撿到的「埔鹽順澤宮」帽子，在法國尼斯三鐵錦標賽過關斬將，勇奪冠軍，讓埔鹽順澤宮帽子一夕爆紅，連日來很每天都有成千上百的民眾湧至埔鹽，讓順澤宮附近街道出現車水馬龍的盛況。

今天是中秋假期第二天，一大早就有來自各地的民眾開車或騎機車趕到埔鹽順澤宮，拿著電話登記的預約號碼要取帽，也更多人是到現場排隊等著登記。陳守欽說，廟方每天上午8時始贈送帽子給已登記的人，同時受理現場登記，這幾天都是上午7點多就有民眾趕到廟埕排隊。12日登記索帽人數最多，超過7千多人。

彰化縣埔鹽順澤宮原是很普通的角頭廟宇，最近因挪威三鐵選手艾登而一夕爆紅。記者何烱...
彰化縣埔鹽順澤宮原是很普通的角頭廟宇，最近因挪威三鐵選手艾登而一夕爆紅。記者何烱榮／攝影
分享
挪威選手艾登戴著1頂在日本東京撿到的「埔鹽順澤宮」帽子，在法國尼斯三鐵錦標賽勇奪...
挪威選手艾登戴著1頂在日本東京撿到的「埔鹽順澤宮」帽子，在法國尼斯三鐵錦標賽勇奪冠軍，稱讚是他的幸運帽，連日來吸引3萬多名民眾索帽，也有外國人趕來朝聖和索帽，並開心地與美麗的女鄉長許文萍在廟裡合照留念。記者何烱榮／翻攝
分享

中秋節挪威
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

蘇貞昌高鐵延伸屏東 南投哀嘆兩鐵、輕軌、捷運皆無

2019-09-14 20:14

秋冬國旅補助加持 台中最夯必玩看這裡

2019-09-14 13:33

影／南投九九峰921重創 20年休養可愛的牠們都回來了

2019-09-14 12:52

以人為本串連古蹟美食 3.5億重塑樂活慢活的彰化

2019-09-14 11:50

1頂冠軍帽讓埔鹽順澤宮爆紅 彰化縣玄天上帝爺廟知多少

2019-09-14 11:41

救災小英雄「鐵雄」前進法國 搜救犬世界盃角逐冠軍

2019-09-14 08:54

中秋連假烤肉 台中僅開放2處

2019-09-13 23:08

影／柯文哲參訪紫南宮 獲贈金雞引猜測

2019-09-13 22:05

「蛋黃酥」之亂終止了 不二坊明天起連休4天

2019-09-13 18:17

員林市今失去一名好里長 張尚裕積勞成疾英年早逝

2019-09-13 16:23

韓國瑜爬樹找洞防蚊被笑 防疫人員說：樹洞是孳生源！

2019-07-24 19:21

彰化大樓外牆「密集黑點」狂起雞皮疙瘩！釣出在地人現身揭真相

2019-07-18 12:00

沒吃過不是南投人！在地鄉親狂推美味「紅薯餅」

2018-11-08 12:00
看更多

熱門文章

十三層遺址點亮了 上萬民眾驚呼：有希臘神殿的fu

2019-09-13 20:55

網友爆料周子瑜在台南夜市 貼心粉絲「給她私人空間」

2019-09-14 00:01

影／南投九九峰921重創 20年休養可愛的牠們都回來了

2019-09-14 12:52

1頂冠軍帽讓埔鹽順澤宮爆紅 彰化縣玄天上帝爺廟知多少

2019-09-14 11:41

中壢封街烤肉 萬人齊烤超壯觀

2019-09-13 21:50

高嘉瑜中秋節「魚肉鄉民」！網友虧：怕妳唱歌狂烤肉給妳吃

2019-09-14 11:37

捷運「新北投-大安」直通車無望 北捷：測試後噪音超標

2019-09-14 16:35

消逝的容顏...最後的文面國寶柯菊蘭辭世

2019-09-14 09:50

高雄市副市長李四川腹瀉嚴重 中秋假期「被迫」休息

2019-09-14 12:23

這位單車大叔好面熟 遊客「捕獲野生潘孟安」

2019-09-14 09:31

中秋連假台東又見人潮 飯店業：暑假後住房破5成就慶幸

2019-09-14 11:38

竹市鴨肉麵一大堆? 網友：原來不只有我想過這件事

2019-09-14 16:30

蟲蟲危機！竹市高峰里遭「疣胸琉璃蟻」入侵

2019-09-14 12:19

國民黨宜蘭縣黨部書記長王明通猝死 親友震驚不捨

2019-09-14 19:28

影／柯文哲參訪紫南宮 獲贈金雞引猜測

2019-09-13 22:05

點亮十三層居民心情複雜 期待又怕受傷害

2019-09-14 16:09

翻起波浪街、燈塔懸日熱潮後 他要再推大十秘境

2019-09-14 08:56

基隆波浪街、富貴角燈塔懸日 1美照翻轉1城

2019-09-13 23:25

十三層點燈侯林2名市長都沒來 陳其邁：我對這裡非常熟

2019-09-13 21:49

蔡英文與嘉義輔選團隊共餐 翁章梁：選情審慎樂觀

2019-09-14 15:16

桃園運動村VR體驗吸引親子同樂 「瑪利歐」也來了

2019-09-14 12:59

Wecare高雄+公民割草+台灣基進 罷韓提議書累計20萬份

2019-09-14 16:06

太魯閣工務段廢棄物亂丟 花蓮環保局：行為人已違法

2019-09-14 11:35

基隆立委提名人與韓國瑜合照曝光 宋瑋莉：當韓分身

2019-09-14 10:50

2019閩南金曲音樂會 鄭文燦宣布國慶晚會首度移師桃園

2019-09-13 21:48

影／烏來新覽勝大橋點燈啟用 兼具地方特色與安全性

2019-09-13 21:52

幾米超級月亮現身 快來碧潭追月亮

2019-09-13 21:50

空拍／藝文中秋夜 點亮十三層遺址

2019-09-14 13:15

秋冬國旅補助加持 台中最夯必玩看這裡

2019-09-14 13:33

赤腹鷹過境墾丁爆大量 鷹迷：讓人上癮的視覺震撼

2019-09-14 12:24

影／城隍爺日巡人潮擠爆 180公斤鹹光餅車吸睛

2019-09-14 16:09

彰化埔鹽順澤宮一夕暴紅 看玄天上帝廟…

2019-09-13 23:48

影╱蔡英文贈匾黨內整合成功 太保市長黃榮利表態挺小英

2019-09-14 14:41

解決螞蟻危機 市府發送滅蟻餌劑至疣胸琉璃蟻災區

2019-09-14 12:02

嘉縣搏茶會 限量「黃金紅茶」夯

2019-09-13 23:33

文面國寶走入彩虹橋 文面文化意涵待傳承

2019-09-14 10:57

體驗眷村文化 建國眷村文化祭開幕了

2019-09-14 16:30

去年受歡迎選舉「飯」 排骨飯、火雞飯勝過魯肉飯

2019-09-14 14:54

與國民黨7人看板合照 彭俊豪：以小博大力抗國民黨

2019-09-14 16:09

200元夜市抵用券 屏縣無處用

2019-09-14 00:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top