蘇貞昌高鐵延伸屏東 南投哀嘆兩鐵、輕軌、捷運皆無

2019-09-14 20:14 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌最近回故鄉屏東縣視察交通建設，宣布高鐵確定延伸屏東。南投市前市長林俊梧今天在臉書貼文，指南投是台灣地理中心的心臟，卻是二鐵、輕軌、捷運皆無，之前也有南投鄉親擔任行政院長，卻深怕瓜田李下不敢像蘇揆這麼敢，破格加碼照顧故鄉人，林俊梧的發言，讓南投民眾心有戚戚焉。

林俊梧說，蘇貞昌日昨回「故鄉」屏東視察交通建設，宣布高鐵確定延伸屏東，強調不是為了一時選舉，是為提升鐵路運輸網，人流物流整合一起跟世界競爭。

南投老年人口在全國縣市排名前三，家庭平均所得多年排在後三名，二十年來人口從近57萬速降至今天的49萬餘人，南投縣才真是又老又窮，他們在爭要高鐵，看在兩鐵都沒有的南投人眼中，真是五味雜陳、嘆怎麼會差那麼多。尤其看到蘇院長回「故鄉」宣布高鐵延屏東，南投人豈不心有戚戚，我們也曾有鄉親擔任行政院長，但他愛惜羽毛深怕瓜田李下，大概不會像蘇揆這麼敢，如此破格加碼照顧故鄉人。

兩鐵均無令我們苦不堪言，北上高鐵要到烏日站，統聯巴士兩小時一班一天才8班，車程近80分鐘，比高鐵台中至台北足足多30分，趕時間的坐飛奔一趟200元的計程車，來回也難配合高鐵班次。北上還有車程三個半小時的國光客運可替代，南下就更離譜，連直達巴士都沒得坐，北上南下就學的子弟回家有多難，長輩想看看兒孫有多艱，北漂南漂工作的，過年過節返鄉路有多遙遠，更別說往台東花蓮旅遊的麻煩了。