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埔鹽順澤宮神帽登記2萬頂 人潮是春節20倍

2019-09-14 18:40中央社 彰化縣14日電

埔鹽順澤宮帽子因挪威選手艾登戴著奪下法國鐵人三項冠軍而爆紅，今天仍吸引許多信徒登記索取帽子，累計達2萬頂，信徒最快要等1個多月才能拿到；警方估人潮約是春節20倍。

挪威選手艾登（Gustav Iden）參加法國尼斯鐵人三項世界錦標賽（IRONMAN 70.3 World Championship）以3小時52分35秒成績奪冠軍，由於艾登衝線時頭戴「埔鹽順澤宮」鴨舌帽，媒體9日曝光讓位於彰化縣埔鹽鄉的順澤宮一夕爆紅，全台民眾瘋搶帽子。

中秋連假第二天，順澤宮湧入大量信徒，還有攤販擺攤，讓平時寧靜村莊變得非常熱鬧。廟方今天上午發送1000頂帽子，順澤宮法務組長許維樵說，有信徒昨天晚間烤完肉，凌晨2時接著來排隊，開始發放約10分鐘就被領完，目前累計登記數量約2萬頂。

「埔鹽順澤宮」帽子爆紅衍生插曲，許維樵提供民眾拍照的帽子一度遭竊，後來竊賊歸還，不過竊盜罪屬非告訴乃論，警方持續偵辦；另外，網路出現疑仿冒品、轉售品，許維樵說，所有網路販售的「埔鹽順澤宮」帽子都與廟方無關，信眾親來領取過火，神明才會保佑，且帽體加蓋順澤宮紅色大印以「驗明正身」。

廟方擺放艾登戴帽子衝線巨幅照片，吸引許多信眾開心合影留念。來自台北的楊姓男子說，自己熱衷三鐵、跑步運動，得知艾登戴「埔鹽順澤宮」帽子奪冠，立刻拜託在地朋友索取，很開心第一天就拿到，因此趁中秋連假南下找朋友拿帽子，再來順澤宮拜拜、拍照。

排隊登記帽子的信眾直到今天下午仍絡繹不絕，廟方用紙板寫著「今天登記，約10月20日後領帽」，可撥電話查詢；一旁還有白板貼著日前登記的信眾名單及數量，清單密密麻麻，不少人預約索取10頂。

埔鹽順澤宮位在彰化縣埔鹽鄉埔鹽村，奉祀北極玄天上帝，爆紅前是村莊信仰中心，這幾天湧入許多人、車，當地警方保守估算人潮約是春節20倍，因此派出員警疏導交通，並到附近巷弄巡邏，以防止宵小趁機敲破遊客車輛車窗偷取財物。

挪威
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