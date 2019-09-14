秋冬國旅補助加持 台中最夯必玩看這裡

2019-09-14 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



國旅秋冬遊補助9月上路，中市府觀旅局長林筱淇表示，台中9月至12月將舉辦多場大型觀光節慶活動，包括自行車嘉年華、爵士音樂節、國際舞蹈嘉年華、國際花毯節、台灣燈會等，無論自由行或團體旅遊，歡迎大家來台中。

林筱淇說，台中9月至12月活動豐富，包括9月21至22日及9月28至29日的「自行車嘉年華」、10月11至20日的「爵士音樂節」、10月25至27日及11月1至3日的「國際舞蹈嘉年華」、11月9日至12月1日的「國際花毯節」，到壓軸的12月21日「2020台灣燈會在台中-童趣樂園燈區」開幕。

林筱淇特別推薦「台灣燈會童趣樂園燈區」。她說，台中首創將副展區開幕時間提早，燈會展期將涵蓋耶誕節、元旦跨年、農曆新年、元宵節及西洋情人節等重要節日，共長達65天，歡迎民眾利用國旅秋冬遊補助優惠，到台中來場親子小旅行。

中市府觀旅局指出，台中市2家觀光遊樂業麗寶樂園及東勢林場到今年底前不分平假日，12歲以下兒童每人免費入園1次，麗寶樂園加碼憑入園當日驗證章，12歲以下兒童免費搭乘摩天輪「天空之夢」，同行親友4人以內也有優惠價。參加台中活動，包括9月自行車嘉年華，10至11月國際舞蹈嘉年華及11至12月國際花毯節活動，遊客只要在現場服務台出示當月入住台中旅宿業發票或收據，即贈送限量紀念品，還可抽機票及住宿卷等大獎。