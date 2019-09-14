影／南投九九峰921重創 20年休養可愛的牠們都回來了

2019-09-14 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 江良誠 ╱即時報導



今年是921地震20周年，當年南投縣九九峰因為百年強震一夜白頭，大面積崩塌也讓動植物生態受到影響，南投林管處近期的監測照片和影像，九九峰野生動物已有增加，不只拍到石虎現身九九峰山林中，還可看到小野豬跟著父母覓食、穿山甲搖頭晃腦的可愛影片，顯示生態環境已逐漸癒合。

南投林管處長李政賢表示，921大地震造重創九九峰，特殊地景因具有生態保育、科學研究及環境教育解說價值，農委會於89年公告成立九九峰自然保留區，不地貌景觀得以自然演替，動植物生態得以休養生息。面積1212公頃的九九峰自然保留區，由南投林管處台中工作站負責巡護，同時定點植被覆蓋照相監測、地質地形調查及監測、稀有植物物候調查、紅外線自動照相機監測等工作，持續累積地質及生態資料，瞭解自然環境演替情形。

台中工作站巡山員每月必須前往自然保留區，確認監測相機正常運作並收回相機記憶卡，該站巡山員表示，近期不但發現石虎出沒，區內台灣野山羊、台灣野豬、山羌等大型哺乳類出現的頻率也有增加的趨勢。

南投林區管理處指出，石虎以前曾經廣泛分布於全台灣的低海拔山區，現在卻僅在苗栗、台中及南投有少數的族群。石虎是淺山生態系的頂級掠食者，以小型哺乳動物為主食，對於生態系的穩定及小型哺乳類數量的控制扮演重要的角色，但近年卻遭受棲地喪失及破碎化、車禍致死、獵捕、流浪貓狗競爭與潛在疾病的威脅，致使族群數量急遽減少。