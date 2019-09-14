以人為本串連古蹟美食 3.5億重塑樂活慢活的彰化

2019-09-14 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



「彰化市人本城區環境整合計畫」從彰化火車站串聯美食古蹟到八卦山大佛，整合既有古蹟、小吃美食及學區通學等環境資源，利用安全、舒適、友善的人行路廊進行串聯，塑造都市街道新風貌。示意圖／彰化縣政府提供 分享 facebook 彰化市街頭向來給人十分單調，甚至缺乏美感的印象，對行人也不夠友善，對於這個建城即將邁入300年、擁有豐富古蹟、美食的城市是很可惜的，彰化縣政府因此向中央爭取前瞻「彰化市人本城區環境整合計畫」補助3.5億元，從彰化火車站串聯美食古蹟到八卦山大佛，將街道收復回來，成為人們行走、停留、談笑的場域，重塑樂活慢活的彰化。

彰化縣政府指出，彰化市的交通長期以來是以車為本，道路被車輛挾制，讓民眾養成出門即要騎機車或開車的習慣，而且路肩被占用停車情形嚴重，高齡者、身障者或小孩在沒有連續安全的步行空間下，只能仰賴家人載才出得了門。

「彰化市人本城區環境整合計畫」是以彰化市歷史古城為示範區，從彰化火車站串聯美食古蹟到八卦山大佛，整合既有文化觀光、人文地景、歷史古蹟、小吃美食及學區通學等環境資源，利用安全、舒適、友善的人行路廊進行串聯，塑造都市街道新風貌。

縣府表示，這項計畫的核心價值建立在彰化市舊城 區都市文理的人本環境，期能彰顯300年來發展的濃厚人文氣息與風貌，規畫路線途經10處文化資產，串聯20處以上文資、名人故居等，城中散布著20家以上特色咖啡廳與小店，均是推動這項計畫的潛力資源，連結地方生活型態與文化特質，塑造具景觀美景的街景氛圍。

縣府指出，計畫將考量所有用路人的需求，將人行道、汽車道、公共設施帶(含植栽)、街道家具空間、路外停車場等需求，公平合理地規畫各用路空間，或是在既有道路上藉由斷面的重新調整，在不影響交通安全前提下，將多出的空間建構人行道、綠帶，讓民眾走出健康、走出快樂。