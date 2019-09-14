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1頂冠軍帽讓埔鹽順澤宮爆紅 彰化縣玄天上帝爺廟知多少

2019-09-14 11:41聯合報 記者何烱榮╱即時報導

1頂意外流落在日本東京街頭的「埔鹽順澤宮」帽子，挪威三鐵選手艾登撿到後戴著它參加日本測試賽獲得第四名，本月8日更在法國尼斯三鐵錦標賽奪冠，艾登開心說，「這是帶給我幸運的帽子」。連日來，天天都有成千上百的民眾趕來索取這頂冠軍帽和上香，廟前車水馬龍，順澤宮一夕爆紅，也讓玄天上帝信仰增加一頁傳奇。

四方民眾來去埔鹽也匆匆，拿到冠軍帽後滿心歡喜離去，有多少人知道順澤宮有什麼特點？彰化縣有多少間主祀玄天上帝的廟宇，全台建築規模最宏偉、歷史最久、造型最大的玄天上帝神象在那裡？

縣府民政處長賴致富說，彰化縣登記有案的廟宇，以奉祀媽祖的宮廟113間最多，其次是玄天上帝、80間，第三是三山國王廟有29間，未登記的更多。

埔鹽順澤宮供奉1尊稀有的泥塑玄天上帝神像，是傳說很靈驗。陳姓耆老說，1948年間天氣乾旱缺水，信眾一起到舊的順澤宮向玄天上帝神像下跪上香求雨，當晚果真下了一場及時大雨，沒想到木造的廟宇和神像都一夕毀於無名火。

耆老說，當時信眾感念玄天上帝捨身賜雨澤民，募款重建時，用泥土塑成1尊玄天上帝神像祭拜，如今成為鎮殿之寶，目前的廟宇建築是1998年間重建；順澤宮原是很普通的角頭廟宇，沒想到因1頂帽子成為全台，甚至全球華人圈知名度最高的廟宇，似乎玄天上帝冥冥中自有安排。

台灣有句俚語「三月瘋媽祖」，事實上台灣早期最普遍的廟宇是玄天上帝宮廟。地方文史工作者說，根據康熙59年的「台灣縣志」所載，明末鄭氏王朝時期台全的廟宇有30多間，道教占26間，其中7 間奉祀玄天上帝，顯示當年道教信仰以玄天上帝為主。

文史工作者說，在民間信仰，玄天上帝又稱帝爺，分大帝爺、二帝爺、三帝爺。田中順天宮供奉1尊12寸三帝爺神像，廟方說歷史已有四百多年，是台全唯一源自武當山紫霄宮的帝爺神像。員林衡文宮在1976年間打造1尊72尺、全台最高的帝爺神像，象徵72福地，或72地煞。

社頭清水村的清聖宮從1990年間開始興建，直到2010年才入火安座，建廟長達20年，建築面寬52.44公尺，進深36.57公尺，殿高27.45公尺，基座面積約900坪，整座宮殿有72支通天圓柱，是全台建築最宏偉的帝爺廟。

社頭清聖宮建築宏偉，廟宇基地約900坪，是全台建築最宏偉的主祀玄天上帝廟宇。照片...
社頭清聖宮建築宏偉，廟宇基地約900坪，是全台建築最宏偉的主祀玄天上帝廟宇。照片／ 劉姓讀者提供
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埔鹽順澤宮供奉1尊不多見的泥塑的玄天上帝，傳說非常靈驗。記者何烱榮／攝影
埔鹽順澤宮供奉1尊不多見的泥塑的玄天上帝，傳說非常靈驗。記者何烱榮／攝影
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員林衡文宮的玄天上帝神像高72尺，是全台最大尊帝爺。記者何烱榮／攝影
員林衡文宮的玄天上帝神像高72尺，是全台最大尊帝爺。記者何烱榮／攝影
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田中鎮順天宮供奉1尊12寸玄天上帝，地方耆老說是台灣唯一來自武當山的三帝爺神像。...
田中鎮順天宮供奉1尊12寸玄天上帝，地方耆老說是台灣唯一來自武當山的三帝爺神像。照片／擷自田中順天宮網頁
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埔鹽順澤宮原是1座很普通的奉祀玄天上帝角頭廟宇，如今一夕爆紅。記者何烱榮／攝影
埔鹽順澤宮原是1座很普通的奉祀玄天上帝角頭廟宇，如今一夕爆紅。記者何烱榮／攝影
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建築文史工作者民間信仰
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