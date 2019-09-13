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影／柯文哲參訪紫南宮 獲贈金雞引猜測

2019-09-13 22:05聯合報 記者江良誠╱即時報導

台北市長柯文哲今天到南投縣參拜紫南宮及受天宮，受到不少柯粉熱情歡迎，柯文哲當起人形立牌，對粉絲合照簽名有求必應，紫南宮還致贈柯文哲金雞，之前蔡英文郭台銘韓國瑜到紫南宮參拜都沒獲贈，引起外界聯想，紫南宮主委莊秋安說，柯並非總統候選人、參選人，「金雞」象徵大吉大利，希望柯文哲市政推動能順順利利。

柯文哲今天在幕僚蔡壁如等人陪同下，先到竹山鎮紫南宮參拜，祈求國泰民安、風調雨順，許多柯粉也排隊等著和柯文哲合照，人龍排的老長。柯文哲相當有耐心，除了一一和大家合照、簽名，遇到捐血志工還主動拿起宣導牌，呼籲大家捐血助人。

柯文哲也與紫南宮管理委員會品嘗當地知名的甕仔雞，並與紫南宮主委莊秋安等人閒話家常，柯文哲的學生賴怡均醫師也帶著孩子探望老師，小朋友隨身攜帶空氣盒子，柯文哲看到空氣品質指數很高相當訝異，頻頻詢問為何竹山的空氣品質比台北還差。賴怡均說，南投北有台中火力發電廠、南有台塑六輕，空氣品質相當差，甚至肺癌比例比台北還高好幾倍，讓柯文哲聽得嚇一跳。

而總統蔡英文、國民黨總統參選人高雄市長韓國瑜到鴻海創辦人郭台銘，最近先後到紫南宮參訪，不過，只有柯文哲獲得紫南宮贈送金雞，引起外界猜測。

紫南宮主委莊秋安說，柯文哲不是總統候選人、參選人或提名人，俗諺「吃雞．會起家」，因此，除了午餐吃甕仔雞，也致贈「金雞」象徵大吉大利，希望柯文哲市政推動能順順利利。

柯文哲今天到紫南宮參訪，主委莊秋安（右）致贈金雞，但蔡英文、郭台銘、韓國瑜都沒獲...
柯文哲今天到紫南宮參訪，主委莊秋安（右）致贈金雞，但蔡英文、郭台銘、韓國瑜都沒獲贈，莊秋安解釋，柯並非總統參選人、候選人，贈送金雞是希望柯文哲大吉大利順利推動市政。記者江良誠／攝影
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柯文哲今天到紫南宮參訪，受到柯粉熱烈歡迎，還幫忙宣導捐血救人。記者江良誠／攝影
柯文哲今天到紫南宮參訪，受到柯粉熱烈歡迎，還幫忙宣導捐血救人。記者江良誠／攝影
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