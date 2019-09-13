彰化立委二選區選情緊繃 張瀚天、黃秀芳趕場中秋晚會

2019-09-13 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



選情緊繃的彰化縣立委第二選區（彰化、花壇、芬園），藍綠參選人張瀚天、黃秀芳在中秋節連假可是無心賞月，國民黨籍張瀚天參加今晚在芬園鄉社口人文觀光夜市舉辦歡慶中秋感恩公益晚會；爭取連任的民進黨籍黃秀芳則訂周日分別在彰化市兒童公園與忠權公園，舉辦泡泡派對，受理報名邀請親子同樂。

在芬園舉辦的歡慶中秋感恩公益晚會，除了有在地學校與樂團表演外，也邀請到王識賢、黃美菁、玖壹壹等大咖藝人一同嗨翻，除張瀚天外，縣長王惠美及副議長許原龍也都到場。張瀚天還應景的戴上兔寶寶耳朵，與民眾互動一起同樂。

張瀚天上台「講古」，跟大家說中秋吃月餅習俗的由來，表示過去相傳朱元璋抵抗元朝，是以紙條塞在月餅裡傳遞，現在科技社會大家用網路聯絡。他拜託民眾支持他進到立法院，推動經濟與建設，翻轉彰化，

黃秀芳除參加社區中秋晚會，還推薦彰化復興珍招牌芋沙餅、芋沙魯肉，對復興珍每年會提供糕餅給財團法人彰化縣樂說多元專業服務發展協會義賣，義賣所得全捐贈做公益，表示肯定，保有百年彰化好味道及人情味。