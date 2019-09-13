「蛋黃酥」之亂終止了 不二坊明天起連休4天

2019-09-13 18:17 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



彰化排隊名店「不二坊」蛋黃酥每逢中秋節前一個月，排隊人龍往往影響周邊交通及造成附近店家不便，原價1顆40元的蛋黃酥，代購價格甚至喊到1盒15顆裝要價1800元，動輒兩排兩個小時還買不到，但今天中秋節的排隊人潮大量消退，有外地民眾以為還排很久，沒想到排隊5分鐘就買到，且不必再高價跟代購者買，還以原價購得，大感意外。

中秋節前，不二坊蛋黃酥排隊購買的人龍，往往要排一、兩百公尺，甚至凌晨就開始排，被形容是「蛋黃酥之亂」，估計7成是代購業者，由於中秋節前限購30顆，每顆原價40元，向代購業者購買，每顆要價100元、甚至120元，還是有人接手。

不過，今天中秋節，過完中秋就沒有送禮需求，只見仍有少數代購業者仍在兜售，比最盛時，有天壤之別。

一名外地民眾說，今天剛好經過彰化市中正路不二坊，所以順路前往排隊，買來送人，原以為要排久一點，沒想到排5分鐘就買到24顆，還以每顆原價40元購得，覺得很幸運。有民眾向代購業者買了6顆320元共5盒蛋黃酥，要帶回去與家人分享，平均一顆54元，與昨天最高價喊到1顆120元相較，代購價瞬間慘跌至45折，有民眾表示，可能因為今天已經是中秋節、不需要送禮了，買的人也少了，而不二坊在今天賣完後，明天起也將連休4天。

代購業者也因此降價，一名消費者說，他今天下午向代購業者買五盒6顆裝共5盒，要帶回去與家人分享，平均一顆54元，與昨天最高價喊到1顆120元相較，代購價瞬間慘跌至45折。