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影／退讚效應不減人氣 柯文哲南投參香受支持者歡迎

2019-09-13 17:07聯合報系攝影中心 記者黃仲裕╱即時報導

受到網路上退讚運動的影響，台北市柯文哲粉絲專頁人數短時間內減少了十多萬人，但今天在南投的行程依然人氣不減。柯文哲下午來到了南投名間松柏嶺受天宮參香，一下車就受到支持者熱烈歡迎，在參香與廟方介紹建築特色後，他留出空檔與支持者一一合影，並在現場辦起了簽書會，為許多書迷簽名留念，光是簽書與合照花了超過半小時的時間，絲毫不減人氣。

台北市長柯文哲（右）前往南投名間松柏嶺受天宮參香，與支持者一一握手致意。記者黃仲...
台北市長柯文哲（右）前往南投名間松柏嶺受天宮參香，與支持者一一握手致意。記者黃仲裕／攝影
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台北市長柯文哲（右二）前往南投名間松柏嶺受天宮參香，與支持者合影留念。記者黃仲裕...
台北市長柯文哲（右二）前往南投名間松柏嶺受天宮參香，與支持者合影留念。記者黃仲裕／攝影
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台北市長柯文哲（左）前往南投名間松柏嶺受天宮參香，致贈廟方伴手禮並提字「莫忘初衷...
台北市長柯文哲（左）前往南投名間松柏嶺受天宮參香，致贈廟方伴手禮並提字「莫忘初衷」。記者黃仲裕／攝影
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台北市長柯文哲（中）前往南投名間松柏嶺受天宮參香，並與廟方人員合影留念。記者黃仲...
台北市長柯文哲（中）前往南投名間松柏嶺受天宮參香，並與廟方人員合影留念。記者黃仲裕／攝影
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柯文哲建築北市
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