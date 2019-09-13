員林市今失去一名好里長 張尚裕積勞成疾英年早逝

2019-09-13 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣員林市被各方肯定是做人誠懇熱心、處事勤快踏實的三條里里長張尚裕，積勞成疾，今天凌晨在家裡突感身體不適，家人急送醫院搶救，仍回天乏術，今天上午10點多辭世，得年50歲，消息傳開，讓里民和親友震驚。

「頓時喪失記億，已經在身上發覺了！中幹樞紐神經 因要為隨年齡增長而疲憊時時刻刻更該多做休息 、並提醒自己注重身體才是最重要的事 ！隨時注意自己 勉勵自己。」張尚裕12日才在臉書個人網頁留言提醒自己要注重健康，不料一夜間英年早逝，讓他的家人和好友不敢相信。

從2002年6月，張尚裕的父親張捷音當選三條里里長，後來張尚裕接棒至今；張尚裕是是忠貞國民黨員，三條里里長每屆選舉都有競爭，他都順利當選連任，已四連霸。張尚裕除每天在臉書個人網頁與里民互動，也成立「條條條都有理…資訊分享」群組，隨時向里民報告他當天做了什麼，里民也能隨時向他建言。